Σέρβοι απονομή 2024: Τα απίστευτα viral βίντεο – Πήγαν… τύφλα στο μεθύσι στα μετάλλια

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με μια μοναδική παράσταση του Στεφ Κάρι στο φινάλε. Την παράσταση στην απονομή των μεταλλίων όμως, δεν την έκλεψε κάποιος από την απίστευτη ομάδα του Στηβ Κέρ, ούτε παίκτης από τους αργυρούς Γάλλους. Οι Σέρβοι έδειξαν για ακόμα μια φορά γιατί… είναι διαφορετικό να είσαι Βαλκάνιος!

Το παιχνίδι του χάλκινου ανάμεσα σε Σερβία και Γερμανία ήταν το πρωί και τελείωσε νωρίς. Έτσι ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του είχαν… όλη τη μέρα μέχρι αργά το βράδυ που τελείωσε ο τελικός, για να γιορτάσουν μια μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησε ένα τρελό φαγοπότι, με αλκοόλ, πούρα, ένα πάρτι ανάλογο με την επιτυχία της ομάδας του Πέσιτς. Μόνο που το βράδυ της ίδιας ημέρας ο σταρ των Νάγκετς και οι συμπαίκτες του έπρεπε να γυρίσουν στο Μπερσί για να παραλάβουν τα χάλκινα μετάλλιά τους.

Πράγματι επέστρεψαν στο θρυλικό γήπεδο, απλώς ήταν κάπως… εύθυμοι, κάπως χαλαροί, για την ακρίβεια ήταν τύφλα στο μεθύσι. Και δεν προσπάθησαν καν να το κρύψουν. Τα πλάνα έχουν γίνει σούπερ viral στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον κόσμο να αποθεώνει τον Γιόκιτς (που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του) και τους συμπαίκτες του.

Team Serbia and Nikola Jokic sing Serbian patriotic songs to celebrate winning the Bronze medal in men’s basketball at the @Olympics after defeating Germany 93-83.

This bronze shines like gold for the People’s Champs! 🇷🇸 pic.twitter.com/ZnQYWtBR63

— Aleks Djuricic (@AleksDjuricic) August 10, 2024