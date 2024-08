Μεθυσμένοι Σέρβοι στην απονομή: Το Τwitter δίνει ρέστα

Την αποθέωση γνωρίζει η εθνική ομάδα μπάσκετ της Σερβία μετά την απονομή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.Το παιχνίδι ανάμεσα σε Σερβία και Γερμανία ήταν χθες και τελείωσε νωρίς. Έτσι ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του είχαν… όλη τη μέρα μέχρι αργά το βράδυ που τελείωσε ο τελικός, για να γιορτάσουν μια μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησε ένα τρελό φαγοπότι, με αλκοόλ, με πούρα, ένα πάρτι ανάλογο με την επιτυχία της ομάδας του Πέσιτς.

Team Serbia and Nikola Jokic sing Serbian patriotic songs to celebrate winning the Bronze medal in men’s basketball at the @Olympics after defeating Germany 93-83.

This bronze shines like gold for the People’s Champs! 🇷🇸 pic.twitter.com/ZnQYWtBR63

