Πώς επιστρέφει το ακόντιο στους αθλητές: Ένας απίθανος τρόπος

Viral έχουν γίνει στο Tik Tok τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν οι διοργανωτές στο Stade De France προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που υπάρχουν για τις ριψεις, μεταφέροντας πίσω στους αθλητές τα… εργαλεία τους. Κάτι που είχε συμβεί για πρώτη φορά στο Τόκιο το 2021 όταν γενικά (λόγω κορονοϊού) είχαν εφαρμοστεί λύσεις που θα περιόριζαν τις επαφές…

These cars zip around the infield and retrieve the discus, javelin, shot put and hammer. pic.twitter.com/GELyKOgSa6

Στο Παρίσι η αντίστοιχη παρουσίαση των τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων έγινε το πρωί της Δευτέρας.

Here are two of the little @ToyotaMotorCorp electric “cars” used to shuttle the #discus, #hammer and #javelin implements after each throw back to the athletes at #Tokyo2020. They used self-drive technology.

📷by @JaneMonti1 pic.twitter.com/eRNackBpm5

