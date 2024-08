Γάλλος επί κοντώ: Ο Ammirati που έγινε viral τρολάρει τον εαυτό του

Ο Anthony Ammirati, ο Γάλλος επικοντιστής που έγινε viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, ξέρει ότι όλοι μιλούν για εκείνον απλώς εύχεται να το έκαναν για διαφορετικό λόγο. Ο Γάλλος αθλητής προκάλεσε αίσθηση στο Διαδίκτυο, αφού ένα βίντεο με μια από τις προσπάθειές του στο άλμα επί κοντώ έδειξε ότι έριξε τον πήχη με τα… γεννητικά του όργανα. Στην πραγματικότητα, ο Ammirati απέτυχε στο άλμα προτού ο καβάλος του χτυπήσει στην μπάρα, την οποία χτύπησε πρώτα με τις κνήμες του και στη συνέχεια με τα γόνατά του. Ο Ammirati είπε ότι η αποτυχία να περάσει στον τελικό ήταν «μεγάλη απογοήτευση». «Είναι η πρώτη φορά που ξεκίνησα έναν αγώνα χωρίς άγχος», είπε ο Ammirati. «Καθώς ήμουν εντελώς αουτσάιντερ, είχα μόνο έναν στόχο: να παίξω με το κοινό. Ήμουν σχεδόν εκεί». Η viral στιγμή προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media με τον 21χρονο αθλητή να αποκτά φανατικούς θαυμαστές αλλά και μια… ακατάλληλη πρόταση για πορνό για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

French pole vaulter Anthony Ammirati misses the pole and knocks it down with his bulge during the Paris Olympics.

pic.twitter.com/JVL8RweL8q

