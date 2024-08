CrossFit Games 2024 νεκρός: Πνίγηκε 28χρονος Σέρβος αθλητής

Τραγωδία στη διοργάνωση GrossFit Games 2024 που διεξάγεται στο Τέξας, καθώς ο 28χρονος Σέρβος Λαζάρ Ντούκιτς πέθανε κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος της κολύμβησης. Περίπου στα 100 μέτρα πριν τον τερματισμό του αγωνίσματος των 800 μέτρων κολύμβησης στη λίμνη Μαρίν Κρικ, ο Ντούκιτς άρχισε να πνίγεται. Κάποιος από τους θεατές προσπάθησε να τον βοηθήσει, αλλά ένας διαδώστης που βρισκόταν πάνω σε μία σανίδα του paddle τον απομάκρυνε από το σημείο, μην έχοντας προφανώς αντιληφθεί τι συνέβη. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Φορτ Γουόρθ στο Τέξας των ΗΠΑ κλήθηκε να βοηθήσει την αστυνομία του Φορτ Γουόρθ, αφού ο αθλητής βυθίστηκε κάτω από το νερό γύρω στις 8 το πρωί και δεν αναδύθηκε, σύμφωνα με τον Κρεγκ Τρόγιατσεκ, εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It’s messed up that Crossfit Games didn’t have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD

