Αστροναύτες εγκλωβισμένοι στο Διάστημα: Θρίλερ στη NASA

Οι αστροναύτες του Boeing Starliner βρίσκονται στο διάστημα πάνω από 60 ημέρες και δεν διαφαίνεται το τέλος της περιπέτειάς τους. Οι Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς -δύο βετεράνοι αστροναύτες της NASA που πιλοτάρουν την πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του διαστημικού σκάφους Starliner της Boeing- βρίσκονται τώρα στο διάστημα για 63 ημέρες, περίπου επτά εβδομάδες περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής ημερομηνία επιστροφής στον ορίζοντα. Το CNN επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η NASA δεν έχει ακόμη ξεκινήσει μια «εξέταση ετοιμότητας πτήσης» για την επιστροφή του πληρώματος του Starliner από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η υπηρεσία είχε δηλώσει στις 26 Ιουλίου ότι θα ξεκινούσε αυτή τη διαδικασία τις πρώτες δύο ημέρες του Αυγούστου.

It has been two months since Boeing’s Starliner launched Sunita Williams and Butch Wilmore into space. AND it’s been more than 56 days since they are stuck in space. How much more time does NASA needs to bring them back safely.

