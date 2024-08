Πάλη Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Μιχαΐν Λόπες, ο πρώτος αθλητής με 5 σερί Ολυμπιακά χρυσά

Ο Κουβανός παλαιστής Μιχαΐν Λόπες έγραψε το όνομά του στην κορυφή της λίστας με τους θρύλους των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Κουβανός παλαιστής Μιχαΐν Λόπες έγραψε το όνομα του στην κορυφή της λίστας με τους θρύλους των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς στο Παρίσι και σε ηλικία 42 ετών, έγινε ο πρώτος αθλητής με πέντε διαδοχικά χρυσά μετάλλια στο ίδιο ατομικό αγώνισμα. Ο Λόπες νίκησε στον τελικό των 130 κιλών ελληνορωμαϊκής τον Χιλιανό Γιασμάνι Ακόστα (6-0), αφήνοντας πίσω του τεράστιους αθλητές με τέσσερις σερί Ολυμπιακούς τίτλους και συγκεκριμένα τους Αμερικανούς Καρλ Λιούις (άλμα εις μήκος), Μάικλ Φελπς (κολύμβηση, 200μ. μικτή), Κέιτι Λεντέκι (κολύμβηση, 800μ., ελεύθερο), Άλφρεντ Έρτερ (στίβος, δίσκος), τον Δανό Πολ Έλβστρομ (ιστιοπλοΐα) και την Γιαπωνέζα Καόρι Ίτσο (πάλη).

Ο Ιρανός Αμίν Μιρζαζαντέ και ο Κινέζος Μενγκ Λίνγκζε κατέκτησαν τα χάλκινα μετάλλια στα 130 κιλά.Στο τέλος του αγώνα ο 42χρονος Κουβανός παλαιστής, έκανε τη συμβολική κίνηση να βγάλει τα παπούτσια να τα αφήσει στο ταπί σηματοδόντως, έτσι το τέλος σε μια υπέρλαμπρη καριέρα.

Mijain Lopez makes history! He is the first athlete to be a 5x Olympic gold medalist in the same event, and is also the oldest medalist in Olympic wrestling history at 41 years old. His journey is over, leaving his shoes on the mat and retiring. What a moment. #wrestling pic.twitter.com/6H1kLbb0us

— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) August 6, 2024