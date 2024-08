Βικτόρια για Ντέιβιντ Μπέκαμ: Είμαι ακόμα πολύ ερωτευμένη μαζί του

Η Βικτόρια Μπέκαμ έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τον πατέρα της, τα εφηβικά της χρόνια, αλλά και τη σχέση της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Μιλώντας στην Vogue Αυστραλίας, η σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε στην περιβόητη Rolls Royce που είχε ο πατέρας της στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι η ίδια ισχυρίζεται πως η οικογένειά της άνηκε στην εργατική τάξη. Όπως είπε αρχικά: «Το αυτοκίνητο του πατέρα μου δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την περιουσία μας τότε. Είχε μια Rolls Royce και ένα λευκό βαν. Ο μπαμπάς μου τη δεκαετία του ’80 ήταν επιχειρηματίας, ξεκίνησε την επιχείρησή του με τη μαμά μου και τα πήγε πολύ καλά, οπότε αγόρασε για τον εαυτό του μια Rolls-Royce».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Πήγαμε σε ένα κανονικό σχολείο και δεν μέναμε σε μεγάλο σπίτι και από τη στιγμή που έβγαζε χρήματα, πήγε και αγόρασε για τον εαυτό του μια Rolls-Royce. Μια μέρα θα πηγαίναμε στο σχολείο με τη Rolls-Royce και την άλλη μέρα θα πηγαίναμε με το φορτηγό. Ήταν χονδρέμπορος ηλεκτρικών ειδών και ήταν πολύ εργατικός». Όπως είπε αργότερα, τόσο η ίδια, όσο και τα αδέρφια της δεν ήθελαν να πηγαίνουν στο σχολείο με το πολυτελές αυτοκίνητο, καθώς ένιωθαν ότι «δεν ταίριαζαν με τα υπόλοιπα παιδιά».

Η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε επιπλέον, για τη σχέση της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και πώς έχει αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. «Επιτρέψτε μου να σας πω, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι πολύ αστείος. Έχω έναν σύζυγο με τον οποίο είμαι ακόμα πολύ ερωτευμένη, πιθανώς περισσότερο από όταν πρωτογνωριστήκαμε. Πραγματικά γελάμε μαζί. Και στηρίζουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον όσον αφορά την καριέρα και τα πάθη μας», τόνισε. Τέλος, συμπλήρωσε: «Εγώ και ο Ντέιβιντ μπορούμε να πάμε κάπου μαζί, μόνο οι δυο μας και να γελάμε και να απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό είναι τόσο σπάνιο μετά από τόσα χρόνια. Είναι μια στιγμή που μου αρέσει κάθε μέρα».

