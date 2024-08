100μ ανδρών Ολυμπιακοί 2024: Ένας συγκλονιστικός τελικός

Μία από τις συγκλονιστικότερες και πιο θεαματικές κούρσες 100 μέτρων εξελίχθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Όταν οι αθλητές έλαβαν τις θέσεις, κανείς δεν περίμενε τι θα ακολουθούσε τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα. Ο Αμερικανός αστέρας του σπριντ Νόα Λάιλς με 9.79 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο για πέντε χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Τζαμαικανό Κισέιν Τόμπσον σε ένα δραματικό photo finish.

Οι 8 αθλητές τερμάτισαν σε απόσταση 0,12 δευτερολέπτων από το χρυσό μετάλλιο, με τον τελευταίο Τζαμαϊκανό Ομπλίκι Σεβίλ να περνά τη γραμμή σε 9.91. «Δεν θα μπορούσες να ζητήσεις μεγαλύτερη στιγμή», δήλωσε στο BBC Sport ο Λάιλς.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η απίστευτη φωτογραφία των 100μ

Η επική αυτή κούρσα των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 κατεγράφη από φωτορεπόρτερ όλου του κόσμου, μία όμως φωτογραφία -για την ακρίβεια 8 καρέ, που αναρτήθηκε στα social media του World Athletics, αποτυπώνει τη μυθική στιγμή.

Ο τετράκις Ολυμπιονίκης Μάικλ Τζόνσον δήλωσε ότι ήταν «απολύτως» ο καλύτερος τελικός των 100μ. που έχει δει ποτέ «χωρίς καμία εξαίρεση». «Δεν ξέραμε καν ποιος κέρδισε για λίγα λεπτά», πρόσθεσε. Λίγο μετά η οθόνη του σταδίου έδειξε ως νικητή τον Λάιλς, ο οποίος μέχρι τα μισά της κούρσας ήταν έβδομος! Σύμφωνα με το BBC, ο 27χρονος έπιασε την κορυφαία του ταχύτητα των 43,6 χιλιομέτρων την ώρα στα 60 μέτρα για να μπει στη διεκδίκηση του μεταλλίου, και στη συνέχεια τερμάτισε κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Λίγες ώρες μετά το χρυσό μετάλλιο ο Νόα Λάιλς έστειλε ένα συγκλονιστικό μήνυμα μέσω X. «Έχω άσθμα, αλλεργίες, δυσλεξία, ADD (διαταραχή διάσπασης προσοχής), άγχος και κατάθλιψη. Αλλά θα σου πω πως ό,τι έχεις δεν καθορίζει τι μπορείς να γίνεις. Γιατί όχι εσύ!», έγραψε.

I have Asthma, allergies, dyslexia, ADD, anxiety, and Depression.

But I will tell you that what you have does not define what you can become.

Why Not You!

— Noah Lyles, OLY (@LylesNoah) August 4, 2024