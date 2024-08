Η μούμια που ουρλιάζει: Λύθηκε το μυστήριο της Αιγύπτου

Η μούμια μιας αρχαίας αιγυπτιακής γυναίκας με το στόμα της ορθάνοιχτο, που προσομοιάζει κραυγή αγωνίας, μπορεί πράγματι να πέθανε ουρλιάζοντας, ανακάλυψαν πρόσφατα οι οι ερευνητές. Μετά τον πασίγνωστο πίνακα «Η Κραυγή» του Έντβαρντ Μουνκ, η εικόνα της «Γυναίκας που Ουρλιάζει» χαράσσει τη δική της ιστορία. Πέραν, όμως, των κοινών συναισθημάτων που μοιράζονται αυτά τα δύο, έχουν ορισμένες θεμελιώδεις διαφορές. Το πρώτο, είναι ένα έργο τέχνης του 1893 και το άλλο είναι μια μούμια 3.500 ετών από την Αίγυπτο.

Η μούμια της «Γυναίκας που Ουρλιάζει», για της οποίας την ταυτότητα δεν υπάρχουν στοιχεία, ανακαλύφθηκε σε αρχαιολογική αποστολή του 1935 στο Ντέιρ ελ Μπαχάρι κοντά στο Λούξορ και φυλάσσεται στο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου. Και ενώ δεν πρόκειται για μια πρόσφατη ανακάλυψη, οι ερευνητές απορούσαν για χρόνια σε τι οφείλεται η αγωνιώδης έκφραση του προσώπου της.

