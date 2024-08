Καρίνι – Κελίφ Ολυμπιακοί 2024: Αντίδραση και από τη Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στον αγώνα πυγμαχίας της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι με την Αλγερινή intersex μποξέρ Ιμάνε Κελίφ, ο οποίος διεξήχθη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Καρίνι αποσύρθηκε 45 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα και δήλωσε ότι «έδωσε μάχη, αλλά εγκατέλειψε μετά από μια ασύλληπτα δυνατή γροθιά».

Η συμμετοχή της Κελίφ στους αγώνες πυγμαχίας γυναικών της Ολυμπιάδας έχει διχάσει, λόγω της σημαντικής μυϊκής της δύναμης, σχολιαστές και εκπροσώπους εθνικών αντιπροσωπειών.

«Ο αγώνας αυτός δεν έγινε επί ίσοις όροις, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό» σχολίασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Meloni: “Con quei livelli di testosterone non è una gara equa. Atleti con caratteristiche maschili non devono essere ammessi alle gare femminili per tutelare il diritto delle atlete” #Carini #Khelif pic.twitter.com/mAOgDKI31o

