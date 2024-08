Καρίνι – Κελίφ: «Προτίμησα να σταματήσω για την υγεία μου» – Η απάντηση της ΔΟΕ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αποχώρηση της Ιταλίδας πυγμάχου έπειτα από 45 δευτερόλεπτα κόντρα στην Αλγερινή Ιμάνι Κελίφ, στον πρώτο γύρο του Ολυμπιακού τουρνουά πυγμαχίας στην κατηγορία 66 κιλών. Η Καλίφ στο παρελθόν είχε αποτύχει στο τεστ καταλληλότητας φύλου, με την Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας να την αποκλείει από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, όμως η ΔΟΕ επέτρεψε την συμμετοχή της, όπως και της Λιν Γιου-Τινγκ από την Ταϊβάν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας είχε ανακοινώσει ότι οι εξετάσεις χρωμοσωμάτων των δύο πυγμάχων έδειξαν ότι έχουν χρωμοσώματα ΧΥ, τα οποία είναι ανδρικά, αντί ΧΧ που είναι τα γυναικεία.

Ετσι την Πέμπτη η Κελίφ αγωνίστηκε κόντρα στην Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι και προκρίθηκε αφού η αντίπαλός της εγκατέλειψε κλαίγοντας μετά από 46 δευτερόλεπτα. Η Καρίνι μίλησε για το επίμαχο αυτό παιχνίδι, κάνοντας λόγω πως ήταν πολύ δύσκολη απόφασή της να εγκαταλείψει το ματς, ωστόσο το έκανε με γνώμονα την υγεία της, ενώ, αναφορικά με το αν είναι δίκαιο ή όχι η συμμετοχή της Καλίφ στο Παρίσι προτίμησε να μην πάρει θέση.

«Είμαι συντετριμμένη. Μπήκα στο ρινγκ για να τιμήσω τον πατέρα μου. Μου έχουν πει πολλές φορές ότι είμαι μαχήτρια, αλλά προτίμησα να σταματήσω για την υγεία μου. Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά έτσι με μία γροθιά. Μετά τη δεύτερη γροθιά, μετά από χρόνια εμπειρίας, ένιωσα έναν δυνατό πόνο στη μύτη. Είπα αρκετά, γιατί δεν ήθελα. Δεν μπορούσα να τελειώσω τον αγώνα μετά τη γροθιά στη μύτη. Οπότε ήταν καλύτερα να βάλουμε ένα τέλος. Είμαι κομμάτια, γιατί είμαι μαχήτρια. Με έμαθαν να πολεμάω. Πάντα προσπαθούσα να συμπεριφέρομαι με τιμή, πάντα εκπροσωπούσα τη χώρα μου με πίστη. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερα, γιατί δεν μπορούσα να παλέψω άλλο. Ανεξάρτητα από το πρόσωπο που είχα απέναντί μου, που δεν με ενδιαφέρει, ανεξάρτητα από τη σειρά, ήθελα απλώς να κερδίσω. Ήθελα να αντιμετωπίσω τον άνθρωπο που είχα απέναντί μου και να παλέψω.

Δεν είμαι από αυτούς που υποχωρούν εύκολα.

Note the force of the punching.

Three months later, a test apparently revealed the XY chromosome.

This was Imane Khelif fighting in Mexico in December 2022 against a Mexican woman.

Ακόμα κι αν έλεγαν ότι δεν θα παλέψουμε, δεν θα το δεχόμουν ποτέ. Έχω νοοτροπία πολεμιστή. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερα. Ένιωσα πολύ πόνο στη μύτη μου. Είπα «αρκετά». Δεν είναι ήττα για μένα. Για μένα αν πας στο ρινγκ έχεις ήδη κερδίσει, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Δεν είναι στο χέρι μου να πω αν είναι δίκαιο ή όχι. Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου. Κατάφερα να φύγω με το κεφάλι ψηλά. Είμαι μια ώριμη γυναίκα, όταν νιώθω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν υποχωρώ, αλλά έχω την αξιοπρέπεια να πω ‘αρκετά’. Ήμουν πεπεισμένη ότι θα κερδίσω, ήμουν συγκεντρωμένη, γαλήνια. Αλλά αυτές οι μπουνιές στη μύτη πονάνε, είπα αρκετά».

The Olympics allowed a biological man, Imane Khelif, to fight as a woman despite his XY chromosomes. The end result?

“I have never been hit so hard in my life.”

Italian Olympian Angela Carini lasted 46 seconds before quitting due to how painful it was. It’s just shameful that… pic.twitter.com/OWhKggM7qe

