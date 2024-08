Από εθελόντρια στους Ολυμπιακούς… Ολυμπιονίκης!

Μία απίστευτη κι όμως αληθινή ιστορία ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Στο τραπ γυναικών, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Αντριάνα Ολίβα Ρουάνο από τη Γουατεμάλα. Η 29χρονη αθλήτρια έγραψε ιστορία για τη χώρα της, καθώς έγινε η πρώτη χρυσή Ολυμπιονίκης και πρώτη γυναίκα που κατακτά μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό όμως το στοιχείο δεν είναι το πιο εντυπωσιακό που πέτυχε η Ρουάνο, η οποία αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης στο τραπ γυναικών στη σκοποβολή (και με ολυμπιακό ρεκόρ, μάλιστα). Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 2016, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, η Ρουάνο ήταν… εθελόντρια και δούλευε για τους διοργανωτές! Η αθλήτρια από την Κεντρική Αμερική έκανε ενόργανη γυμναστική και το 2012, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στη μέση, αναγκάστηκε να αφήσει τον αθλητισμό, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Η αγάπη της όμως για το ολυμπιακό κίνημα την έσπρωξε στο να δηλώσει εθελόντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, ώστε να ζήσει από κοντά την εμπειρία, όπως και έγινε.

Η Αντριάνα Ολίβα Ρουάνο ήθελε, όμως, να επιστρέψει στον αθλητισμό και της πρότειναν να δοκιμάσει στη σκοποβολή. Ηταν το άθλημα στου οποίου την εγκατάσταση εργάστηκε στο Ρίο. Εκεί δήλωσε πως αποφάσισε ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Η αθλήτρια από τη Γουατεμάλα κατάφερε να προκριθεί στο Τόκιο, ωστόσο δεν τα πήγε καλά, καθώς έμεινε στην 26η θέση. Στο Παρίσι ήθελε κάτι παραπάνω και τα κατάφερε. Πήρε το πρώτο χρυσό για τη χώρα της και μόλις το τρίτο μετάλλιο συνολικά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων για τη Γουατεμάλα. To πρώτο είχε έρθει το 2012 στον στίβο (αργυρό) από τον Ερικ Μπαρόντο, στα 20 χιλιόμετρα βάδην. Το δεύτερο φέτος, στο Παρίσι, και μάλιστα στη σκοποβολή, από τον Ζαν Πιερ Μπρολ, ο οποίος ήταν τρίτος στο τραπ των ανδρών, μία ημέρα πριν από τη Ρουάνο.

Adriana Ruano makes history for Guatemala! 🇬🇹🥇 The shooter is the first gold medallist and the first female medallist for her country.

Her journey to Paris 2024 glory is an incredible one, including a completely different sport and an eye-opening experience as a volunteer at… pic.twitter.com/BfIJg6mgH8

— The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024