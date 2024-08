Ο Μεζούτ Οζίλ ανέβασε στο Instagram φωτογραφία με κόκκινο Χ στο Ισραήλ

Σφοδρή κριτική επέσυρε εναντίον για ακόμη μία φορά ο Μεζούτ Οζίλ, ο τουρκικής καταγωγής πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Γερμανίας, καθώς με μια νέα του ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε χάρτη του Ισραήλ, στον οποίο έχει διαγραφεί με κόκκινο Χ η λέξη Ισραήλ και έχει γραφτεί με μεγάλα γράμματα η λέξη Παλαιστίνη.

«Απίστευτο, απίστευτο! Ο Μεσούτ Έζιλ, με τον ανοιχτό αντισημιτισμό του και την στενή σχέση του με τους Γκρίζους Λύκους, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχημένης ενσωμάτωσης. Οι αξίες μας δεν έχουν καμία σημασία για αυτόν. Είναι καλό που δεν παίζει πια για την Γερμανία», δήλωσε στην Bild o γενικός γραμματέας της CSU Μάρτιν Χούμπερ, ενώ η αντιπρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Γιούλια Κλέκνερ ζήτησε να του αφαιρεθεί το Αργυρό Δαφνόφυλλο, το οποίο αποτελεί στην Γερμανία την ύψιστη κρατική τιμή για αθλητικά επιτεύγματα. Ο Μεσούτ Έζιλ είχε τιμηθεί το 2010 μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για την εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής. Το ίδιο ζήτησε και η πρόεδρος της Ένωσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του CDU Γκίτα Κόνεμαν: «Εάν δεν έχει πλέον καμία σχέση με τη Γερμανία, θα πρέπει να παραιτηθεί και από το Αργυρό Δαφνόφυλλο ως σήμα τιμής. Ο Μεσούτ Έζιλ δεν αξίζει πλέον αυτή την τιμή», δήλωσε η κυρία Κόνεμαν.



Ως «εχθρική για το Ισραήλ» περιέγραψε την ανάρτηση του κ. Έζιλ η αθλητική ένωση Makkabi Γερμανίας: Ο πρόεδρός της, Άλον Μάιερ ζήτησε μάλιστα από την Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να σχολιάσει δημόσια το θέμα και να λάβει αποστάσεις από τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Ο Μεσούτ Έζιλ έχει και κατά το παρελθόν απασχολήσει επανειλημμένα, αρχικά με την στήριξή του στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, κατόπιν με την επίδειξη της εγγύτητάς τους με τους Γκρίζους Λύκους, ακροδεξιά οργάνωση η οποία στηρίζει τον τούρκο πρόεδρο και στη Γερμανία παρακολουθείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του συντάγματος.



Ο Μεσούτ Έζιλ γεννήθηκε το 1988 στο Γκέζελκίρχεν. Γιος τούρκων γονιών, στα 18 του έλαβε τη γερμανική υπηκοότητα. Αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Σάλκε, στη Βέρντερ Βρέμης, στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην Αρσεναλ και στη Φενέρμπαχτσε, ενώ είχε 92 συμμετοχές στην εθνική Γερμανίας, με την οποία μάλιστα στέφθηκε το 2014 παγκόσμιος πρωταθλητής. Η συνάντησή του, το 2018, με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Λονδίνο είχε σχολιαστεί ιδιαίτερα αρνητικά, όπως και το γεγονός ότι την επόμενη χρονιά ο ποδοσφαιριστής παντρεύτηκε στην Τουρκία… με κουμπάρο τον τούρκο πρόεδρο. «Όταν κερδίζουμε είμαι Γερμανός, όταν χάνουμε είμαι μετανάστης», είχε δηλώσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, απαντώντας στα σχόλια για την κακή εμφάνιση του ιδίου, αλλά και συνολικά της γερμανικής ομάδας στη διοργάνωση. Λίγα χρόνια πιο πριν είχε τιμηθεί με το γερμανικό βραβείο «Bambi», στην κατηγορία «Ενσωμάτωση».

Πριν από έναν χρόνο ο ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε σε φωτογραφία από το γυμναστήριο, να επιδεικνύει το γυμνασμένο σώμα του και το τατουάζ στο στήθος του, με τα σύμβολα των Γκρίζων Λύκων. Ένθερμος υποστηρικτής του τούρκου προέδρου, ο Μεσούτ Έζιλ δύο ημέρες πριν από τις τουρκικές εκλογές εξέφρασε τη στήριξή του με ανάρτηση στην οποία εικονιζόταν ο ίδιος να δίνει το χέρι του στον κ. Ερντογάν. «Είμαστε πάντα μαζί σας, κ. Πρόεδρε», έγραφε στη λεζάντα. Μετά την επικράτηση του τελευταίου, ο ποδοσφαιριστής έγραψε «Δόξα Σοι ο Θεός!».

