Νεκρός ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια – Φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη

Κάνοντας λόγο για «ύπουλη σιωνιστική επιδρομή», η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως ο πολιτικός της ηγέτης Ισμαήλ Χανίγια έπεσε θύμα δολοφονίας στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, όπου είχε μεταβεί για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας του Μασούντ Πεζεσκιάν, χθες Τρίτη. «Ο αδελφός, ο ηγέτης, ο μουτζάχιντ Ισμαήλ Χανίγια, ο αρχηγός του κινήματος, σκοτώθηκε σε ύπουλη σιωνιστική επιδρομή εναντίον του γραφείου του στην Τεχεράνη αφού παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του νέου προέδρου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε η Χαμάς.

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, στέλεχος της Χαμάς, μίλησε για «άνανδρη ενέργεια» του Ισραήλ, η οποία «δεν θα μείνει ατιμώρητη», μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ακσά, προσκείμενο στο κίνημα. Ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, άλλο στέλεχος της Χαμάς, χαρακτήρισε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τη δολοφονία πολύ σοβαρή κλιμάκωση από ισραηλινής πλευράς, που διαβεβαίωσε πως δεν θα επιτύχει τους στόχους της. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και ηγέτης της Φάταχ, ο Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε σήμερα «σθεναρά», με ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, την «άνανδρη δολοφονία» του επικεφαλής του (αντίπαλου της Φάταχ) παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

The Hug of Death. Hamas Chief Political Officer, Ismail Haniyeh seen giving a Hug yesterday to the President of Iran, Masoud Pezeshkian during his Inauguration Ceremony in Tehran. pic.twitter.com/U7GR4z2Sj1

— OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2024