«Μπάνιο» με… πετρέλαιο για την Τζένιφερ Άνιστον 

Για χάρη της τέχνης η 55χρονη ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον, εθεάθη στο Μανχάταν την περασμένη Κυριακή 28 Ιουλίου να «λούζεται» με «πετρέλαιο», στα γυρίσματα της 4η σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Apple TV+, «The Morning Show». Οι φωτογραφίες την απεικονίζουν να γεμίζει με μια κολλώδη ουσία που μοιάζει με πίσσα με την ηθοποιό να δείχνει θυμωμένη, καθώς το λευκό πουκάμισο και το παντελόνι της καταστράφηκαν. Η σταρ από την αγαπημένη σειρά «Friends» γύριζε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας που υποδύεται περικυκλώθηκε από διαδηλωτές που της πέταξαν πετρέλαιο.

Η πρωτότυπη σειρά στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Ρις Γουίδερσπουν, κέρδισε πρόσφατα πολλές υποψηφιότητες για Emmy. Το «The Morning Show» διαδραματίζεται στον κόσμο των παρασκηνίων ενός φανταστικού πρωινού προγράμματος ειδήσεων. Ακολουθεί τις ανταγωνίστριες Άλεξ και Μπράντλεϊ και συχνά αντιμετωπίζει επίκαιρα θέματα όπως η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Jennifer Aniston has fake oil thrown at her during filming on streets of NYC https://t.co/0G9McPD1VX pic.twitter.com/UT8lFVGbFC

— MirrorUSNews (@MirrorUSNews) July 30, 2024