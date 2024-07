Ιαπωνία Ολυμπιακοί 2024: Πλάνταξε στο κλάμα η Ούτα Άμπε μετά την πρώτη της ήττα από το 2019

Την ώρα που οι Ιάπωνες μέχρι στιγμής σαρώνουν στα μετάλλια (πρώτοι στα χρυσά με 4, και 2 ασημένια – 3 χάλκινα), το φινάλε ήταν διαφορετικό για την κορυφαία τζουντόκα και φαβορί για ακόμη ένα χρυσό, την Ούτα Άμπε.

Η 24χρονη από το Κόμπε της Ιαπωνίας, ήδη Ολυμπιονίκης στο Τόκιο και τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, θεωρείτο σχεδόν βέβαιο πως θα περάσει από τη φάση των «16» κόντρα στην Ουζμπέκα, Ντιγιόρα Κελντιγιόροβα, ωστόσο εκείνη της επεφύλασσε μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία.

Αμέσως μετά το τέλος της μονομαχίας τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Ούμπε πήγε στην αγκαλιά του προπονητή της, με τον κόσμο να προσπαθεί να της αναπτερώσει το ηθικό.

Uta Abe 🇯🇵 was deeply affected after losing to Diyora Keldiyorova 🇺🇿 in the round of 16 of the women’s 52kg Judo event.

Uta Abe won gold at Tokyo 2020. She had not lost since 2019. For the first time, Uta Abe will return from a major tournament without a medal.#Olympics pic.twitter.com/WZZI7ll3Ti

— Mansion Sports News (@MSportsNews_EN) July 29, 2024