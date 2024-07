Υπερτουρισμός στα νησιά 2024: Το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδας

Σε εκτενές ρεπορτάζ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου με τον υπερτουρισμό εστιάζει η Handelsblatt, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας. Οπως αναδημοσιεύει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη κατοικιών. Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς λείπουν πάνω από 210.000 κατοικίες. Ταυτοχρόνως περίπου 940.000 καταλύματα ενοικιάστηκαν πέρυσι για μικρό χρονικό διάστημα.

Greece’s ‘Instagram island’ Santorini nears saturation point.

Around 3.4 million visitors went to the island of just 15,500 residents last year. “We need to set limits if we don’t want to sink under overtourism,” Santorini’s mayor sayshttps://t.co/OJW3UG0Wgo pic.twitter.com/cO6buLHCsk

