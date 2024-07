Εθνική Πόλο Γυναικών – ΗΠΑ: Ήττα για την Ελλάδα, δάκρυσαν οι αθλήτριες

Η επιστροφή της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν συνοδεύτηκε μ’ ένα καλό αποτέλεσμα. Οι αθλήτριες της Αλεξίας Καμμένου, που εμφανίστηκαν συγκινημένες στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου, μπήκαν… αγχωμένες στο ματς και το πλήρωσαν γνωρίζοντας μία βαριά ήττα, απέναντι στην κατά τεκμήριο κορυφαία ομάδα στον κόσμο αυτήν τη στιγμή. Η αναμέτρηση ξεκίνησε πολύ καλά για τις ΗΠΑ, οι οποίες ήταν αρκετά αποτελεσματικές στις επιθέσεις με παίκτρια παραπάνω, με την Ελλάδα να αδυνατεί να βρει λύσεις στις επιθέσεις της. Το πρώτο οκτάλεπτο έληξε με 3-0 υπέρ των ΗΠΑ, που είχαν σε πολύ καλή κατάσταση την τερματοφύλακά τους, Άσλεϊ Τζόνσον (με θητεία σε Εθνικό και Βουλιαγμένη).

Η δεύτερη περίοδος είχε αντίστοιχο ρυθμό με την πρώτη. Οι ΗΠΑ είχαν το μομέντουμ, έχοντας εξαιρετική άμυνα την οποία συνδύασαν με την αποτελεσματικότητα στα σουτ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την πολύ καλή κατάσταση των ΗΠΑ είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα 16 λεπτά μετά την έναρξη του ματς για το 1-7. Το ημίχρονο έληξε με τις ΗΠΑ στο +7 (2-9), με την υπόθεση νίκη να έχει ξεκαθαρίσει κατά πολύ.

Το τρίτο οκτάλεπτο οι επιθέσεις δεν ήταν τόσο καλές. Οι χρυσές πολίστριες στο Τόκιο, όμως, κατάφεραν να διευρύνουν το προβάδισμά τους, με την Ελλάδα στο τέλος της περιόδου να μειώνει σε 4-12. Αντίστοιχου θεάματος ήταν και η τελευταία περίοδος, με τις ΗΠΑ να φτάνουν στο +10 στα τελευταία λεπτά του αγώνα, αλλά η «γαλανόλευκη» να μειώνει στα εννέα τέρματα για το τελικό 15-6 υπέρ των ΗΠΑ.

