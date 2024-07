Κιμ Γκόρντον: Προτιμώ την Μπίλι Άιλις από την Τέιλορ Σουίφτ

Αν η Κιμ Γκόρντον είχε να διαλέξει ανάμεσα στην Τέιλορ Σουίφτ και την Μπίλι Άιλις, θα επέλεγε να ακούσει τη δεύτερη. Η Αμερικανίδα μουσικός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ρωτήθηκε σχετικά με την ποπ του 2024, λέγοντας ότι «δεν είναι πραγματικά οπαδός της Τέιλορ Σουίφτ» και ότι «θα επέλεγε τη Μπίλι Άιλις». Το σχόλιο διατυπώθηκε σε νέα συνέντευξη της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και μουσικού στην εφημερίδα «The Guardian» στο πλαίσιο της σειράς «10 Chaotic Questions». Η 10η και τελευταία ερώτηση αφορούσε το πιο αμφιλεγόμενο είδωλο της ποπ κουλτούρας και η Γκόρντον απάντησε: «Δεν ξέρω αν είναι αμφιλεγόμενη, αλλά δεν είμαι πραγματικά θαυμάστρια της Τέιλορ Σουίφτ».

Alt-Rock legend Kim Gordon of Sonic Youth praises Billie Eilish when asked to share a controversial opinion:

“I’m not really a fan of Taylor Swift. When it comes to pop icons, I would choose Billie Eilish.” pic.twitter.com/P7WPfxAGXy

— Billie Eilish Charts (@eilishdata) July 19, 2024