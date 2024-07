Φωτιά σε σκάφος Τουρκία: Αγωνία για τους 110 επιβαίνοντες

Βυθίστηκε στη Μαρμαρίδα, στην επαρχία Μούγλων στη νοτιοδυτική Τουρκία, τουριστικό σκάφος 20 μέτρων, ονόματι Eagles, μετά από φωτιά που ξέσπασε, την Πέμπτη (18/7) το απόγευμα, από άγνωστη αιτία. Σύμφωνα με τις πληφορίες, οι επιβαίνοντες ανέρχονταν στους 110 και όπως γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ λόγω της έγκαιρης εκκένωσης, σχεδόν όλοι κατάφεραν να απεγκλωβιστούν σώοι από το σκάφος. Όπως γίνεται γνωστό, οι τραυματίες – που μεταφέρθηκαν στο κοντινότερο νοσοκομείο – φτάνουν τους επτά, οι τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Με βάση έρευνα που έγινε, η φωτιά ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του πλοίου, με τον ιδιοκτήτη και τον καπετάνιο να τίθενται υπό κράτηση. Πολλοί επιβάτες, Τούρκοι αλλά και ξένοι τουρίστες, πήδηξαν στο νερό για να γλιτώσουν από τη φωτιά, τη στιγμή που άλλοι διασώθηκαν από κοντινά σκάφη μέχρι το λιμενικό να τους περισυλλέξει. Οι σκηνές πανικού που επικράτησαν αποτυπώνονται και σε βίντεο, με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό και το σκάφος να τυλίγεται στις φλόγες.

