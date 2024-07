Αποχώρηση Μπάιντεν: Γιατί η Κάμαλα Χάρις θεωρείται φαβορί για τους Δημοκρατικούς

Έντονο είναι το παρασκήνιο που επικρατεί στον Λευκό Οίκο, την ώρα που κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών καταστρώνουν σχέδια υπέρ της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους- ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν αποκλείεται να παραιτηθεί από την προεδρική κούρσα ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κορυφαίοι Δημοκρατικοί είναι πεπεισμένοι ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα κληθεί να δώσει τη θέση του σε άλλον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, κάτι που εάν τελικά συμβεί, οι Δημοκρατικοί θα αναγκαστούν να λάβουν άμεση απόφαση που θα καθορίσει την τύχη -και το μέλλον- του κόμματος για το 2024 και μετά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Axios, εκτός από την Κάμαλα Χάρις -η οποία είναι πρώτη στη λίστα- ακούγονται ονόματα όπως η κυβερνήτης του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ, ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο ή ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

1. Τα χρήματα: Το «πολεμικό ταμείο» της εκστρατείας του Μπάιντεν -91 εκατομμύρια δολάρια από την τελευταία κατάθεση τον Ιούνιο- θα μπορούσε εύκολα να μεταφερθεί στη Χάρις, αλλά όχι σε οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο. Τα περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια που κατέχουν άλλες οντότητες που πρόσκεινται στον Μπάιντεν θα μπορούσαν υποθετικά να μεταφερθούν σε άλλον Δημοκρατικό, και μπορεί να υπάρχουν άλλοι τρόποι να επαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα 91 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά όλα είναι πολύ πιο απλά αν η Χάρις είναι υποψήφια.

2. Ιστορία: Ως μαύρη και Ασιάτισσα Αμερικανίδα, η Χάρις είναι ήδη μια αντιπρόεδρος που γράφει ιστορία. Θα μπορούσε να είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Είναι επίσης ήδη πρώτη στη σειρά διαδοχής, πράγμα που σημαίνει ότι ένα κόμμα που βασίζεται στις μαύρες γυναίκες ως πυρήνα της υποστήριξής του θα πρέπει να προσπεράσει μια μαύρη γυναίκα για να προτείνει κάποια άλλη.

3. Αναμενόμενες στηρίξεις: Οι «παλαιοί» του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του Jim Clyburn, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα υποστηρίξουν τη Χάρις αν ο Μπάιντεν αποσυρθεί. Οι Ομπάμα και οι Κλίντον πιθανότατα θα ρίξουν επίσης το βάρος τους πίσω από τη Χάρις, ειδικά αν ο Μπάιντεν την υποστηρίξει πρώτος, ανέφεραν οι Mike Allen και Jim VandeHei του Axios.

Reports that President Biden may drop out of the 2024 race as early as this weekend are “not true at all,” @quentinfulks, the principal deputy campaign manager for the Biden-Harris campaign, told @tonydokoupil: “It is going to be Joe Biden-Kamala Harris.” https://t.co/gGIciADQYm pic.twitter.com/L7wQkd829D

— CBS Mornings (@CBSMornings) July 19, 2024