Νάταλι Πόρτμαν Μύκονος: Νέες φωτογραφίες της ηθοποιού από το νησί

Η Νάταλι Πόρτμαν επισκέφθηκε τη Μύκονο πριν από μερικές ημέρες. Η Χολιγουντιανή σταρ επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για να απολαύσει τις διακοπές της και να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Αν και δεν μοιράστηκε η ίδια υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και βίντεο της διάσημης ηθοποιού.

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε μια αποβάθρα να επιβιβάζεται σε ένα φουσκωτό σκάφος. Η Πόρτμαν φορούσε ένα λευκό καλοκαιρινό φόρεμα και μαύρα γυαλιά ηλίου και είχε τα μαλλιά της σε πλεξούδα.

Natalie Portman Pose on Mykonos Beach in Greece pic.twitter.com/Ehr3gv9sBH

Σε ένα βίντεο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός χορεύει με μία drag queen, σε γνωστό μαγαζί του νησιού. Σε κάποιες άλλες εικόνες, φαίνεται να βρίσκεται σε κάποια παραλία. Νωρίτερα, η διάσημη ηθοποιός είχε επισκεφτεί τα Κουφονήσια. Στην παρέα της βρίσκονται αγαπημένοι της φίλοι. Η Πόρτμαν πήρε διαζύγιο από τον Μπέντζαμιν Μίλιπεντ πριν μερικούς μήνες κι όπως είχαν γράψει ξένα μέσα ενημέρωσης, είχε περάσει συναισθηματικά μία δύσκολη περίοδο.

Σε πρόσφατη δημοσίευσή της και με αφορμή τα γενέθλιά της, η ηθοποιός είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στους φίλους της, λέγοντας: «Φέτος, στα γενέθλιά μου, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τους φίλους μου που με ανεβάζουν ξανά και ξανά». Τον Ιούλιο του 2023, η Πόρτμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, χορευτή-χορογράφο μετά από 11 χρόνια γάμου, όπως είχε αναφέρει το PEOPLE. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε επτά μήνες αργότερα στη Γαλλία όπου το πρώην ζευγάρι ζει με τα παιδιά του, τον 12χρονο Άλεφ και την 7χρονη Αμάλια. Κάποια δημοσιεύματα υποστήριζουν πως η σταρ βρίσκεται πλέον σε σχέση με τον ηθοποιό Πολ Μεσκάλ, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές, δεν το έχει επιβεβαίωσει.

Natalie Portman dancing at a party during her vacation in Mykonos. pic.twitter.com/XMLuFtI7n5

Living her best life! ✨

With Natalie Portman in Mykonos babe💖💖💖💖💖 pic.twitter.com/ghro7hkWEV

Natalie Portman living her best life dancing at a party during her vacation in Mykonos, Greece. pic.twitter.com/BwE0QOBpuo

— Natalie Portman Updates (@nportmanonline) July 8, 2024