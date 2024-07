Ολυμπιακός: Πότε μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ

Τα πάντα έγιναν γρήγορα. Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ ισχύει απόλυτα. Το πρωί της περασμένης Δευτέρας η Εσπανιόλ ήταν προγραμματισμένη για την προετοιμασία της νέας σεζόν, η οποία και θα βρει τους Καταλανούς ξανά στα σαλόνια της La Liga. Ως όφειλε, ο Δανός επιθετικός, πρώτος σκόρερ (πέρυσι) στη Segunda, ήταν κανονικά εκεί. Ήταν η μέρα που βάσει της συμφωνίας που είχε κάνει θα μπορούσε δίνοντας 600.000 ευρώ να αποχωρούσε, χωρίς να εξαντλήσει το υπόλοιπο (ένας χρόνος) του συμβολαίου του.

Στους επίσημους λογαριασμούς των social media της Εσπανιόλ λοιπόν, στις 11:55, ανακοινώθηκε πως έκανε χρήση της option που διατηρούσε και έτσι αποχωρούσε από τον ισπανικό σύλλογο.

Το ίδιο απόγευμα, λίγες ώρες αργότερα, ο ΠΑΟΚ δημοσιοποιούσε την πρόταση που είχε καταθέσει στον Μπρέθγουεϊτ. Για μονοετές συμβόλαιο πρόσφερε – βάσει πάντα των όσων επικοινώνησαν οι πρωταθλητές Ελλάδας – 1,8 εκατ. ευρώ. Για 1+1 η προσφορά ανέβαινε στα 2 εκατ.

Η αλήθεια είναι πως η τελική προσφορά του Δικέφαλου ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Και ήταν τέτοια που για πρώτη φορά η πλευρά του Δανού παραδέχτηκε τις επαφές. Όχι συμφωνία, απλώς και μόνο επαφές. Παραδοχή που έστω έγινε για τους δικούς της λόγους, όχι γιατί είχε αλλάξει η αντιμετώπιση ή η θεώρηση του Μπρέθγουεϊτ.

Από την πρώτη στιγμή που είχε δημοσιοποιηθεί πως αποτελεί βασικό στόχο του ΠΑΟΚ, πριν περίπου 40 μέρες, οι ίδιες πηγές επιβεβαίωναν την υπερβατική προσέγγιση και τη μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Δικέφαλου, αρνούνταν όμως πως υπήρχε αμοιβαιότητα, τονίζοντας πως οι προτεραιότητες του διεθνή Σκανδιναβού ήταν διαφορετικές.

Την αμέσως επόμενη μέρα, Τρίτη και πάνω κάτω την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ επικοινώνησε πως αποχωρεί από τη διεκδίκηση της υπογραφής του Μπρέθγουεϊτ. Ένας από τους λόγους ήταν πως οι επιτελείς των «ασπρόμαυρων» αντιλήφθηκαν πως η πρότασή τους είχε γίνει βάση διαπραγμάτευσης του Δανού με άλλες ομάδες.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε εμφανιστεί όλο αυτό το διάστημα, παρότι γνώριζε τα πάντα για την υπόθεση. Και δεν είχε εμφανιστεί ουσιαστικά, δυναμικά για πολλούς λόγους.

Τη Δευτέρα, ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Κώστα Φορτούνη. Και έτσι δημιουργήθηκε μια επιπρόσθετη αγωνιστική ανάγκη.

Οι σχέσεις των ερυθρόλευκων με τον ατζέντη του Μπρέθγουεϊτ, τον περίφημο Πίνι Ζάχαβι, για χρόνια εξαιρετικές. Επιβεβαιωμένες με πολυάριθμα deals τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο δίαυλος συνεπώς, απ’ ευθείας. Και άμεσος. Ο αρχισκόρερ της περυσινής Segunda κάλυπτε παραπάνω από μια προϋποθέσεις ως προς το αγωνιστικό πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Επιθετικός που μπορεί να αγωνιστεί είτε με ένα άλλο, πιο κλασικό “εννιάρι” (όπως για παράδειγμα έκανε πρόπερσι, στην χρονιά του υποβιβασμού της Εσπανιόλ από τη La Liga με τον Χοσέλου), παίζοντας δίπλα του ή πίσω του (σε ρόλο π.χ. Γιόβετιτς, όπως ο Μαυροβούνιος αξιοποιήθηκε από τον Βάσκο προπονητή), είτε παίζοντας μόνος του στην κορυφή της επίθεσης, όπως έκανε την περασμένη σεζόν.

Παράλληλα, μπορεί να αγωνιστεί – όπως για παράδειγμα έκανε στα όχι και χρόνια του στην Μπαρτσελόνα – στα φτερά, εκεί δηλαδή όπου πέρυσι επί Μεντιλίμπαρ ξεκινούσε σχεδόν αποκλειστικά ο Κώστας Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός όντως συνεπώς μπήκε ουσιαστικά στη διεκδίκηση του Δανού τις τελευταίες μέρες. Και ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισε.

Από την στιγμή που ο ίδιος ο 33χρονος καλύφθηκε με τα όσα άκουσε (και από τον Μεντιλίμπαρ, τα πάντα είχαν δρομολογηθεί. Το οικονομικό – παρότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο, απλώς ο πήχης του για Ελλάδα ήταν συγκεκριμένος – καλύφθηκε χωρίς πολλά πολλά αφού εξ αρχής ήταν εντός του προβλεπόμενου μπάτζετ για του Ολυμπιακού για τη συγκεκριμένη θέση και ρόλο και έτσι φτάσαμε σε μια πραγματικά fast track συμφωνία που θα ντύσει πλέον τον Δανό επιθετικό στα “ερυθρόλευκα”.

