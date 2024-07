Παρί-Σ-Ζ: Θέλει και Ζοάο Νέβες για το κέντρο

Αποφασιστικό βήμα για να αρχίσει να δουλεύει μια σπουδαία μεταγραφή φέρεται να έχει πραγματοποιήσει η Παρί Σεν Ζερμέν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Γάλλοι συζητούν ήδη με τους ανθρώπους του Βίκτορ Όσιμεν οι οποίοι έχουν ταξιδέψει στο Παρίσι για ν’ αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Θυμίζουμε ότι, ο Νιγηριανός μπόμπερ σε αντίθεση με τον Κβαρατσχέλια έχει ρήτρα στο συμβόλαιό του και όποιος την σπάσει τον κάνει δικό του. Εφόσον προχωρήσουν τα πράγματα τότε η ΠΣΖ θα καταβάλει τα 130-140.000.000 ευρώ και θα ολοκληρώσει το mega deal.

🚨🔴🔵 More on Victor Osimhen story from today.

Paris Saint-Germain have Osimhen’s green light to project/move, work in progress on contract details.

Negotiations between PSG and Napoli are now key part of the story, not easy.

↪️ If Osimhen leaves, Napoli will go for Lukaku. pic.twitter.com/glTmr0iZwk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024