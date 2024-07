Α. Μοράτα: “Θέλω να είμαι σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο, τη Μίλαν”

Μετά τη σπουδαία επιτυχία με την εθνική Ισπανίας, που κατέκτησε το Euro 2024, ο Άλβαρο Μοράτα είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Ιταλία. Ο έμπειρος φορ που αποχωρεί από την Ατλέτικο, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μίλαν, η οποία πλήρωσε 13 εκατ. ευρώ τη ρήτρα αποδέσμευσής του. Μιλώντας στο Sky Sports, ο 31χρονος αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να πάρει αυτή την απόφαση, εξηγώντας ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς.

“Θέλω να είμαι σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο, τη Μίλαν. Η αλήθεια είναι ότι στην Ιταλία πάντα με αντιμετώπιζαν με απίστευτο σεβασμό και ανυπομονώ να πάω εκεί για διακοπές και να παίξω ξανά ποδόσφαιρο”, δήλωσε και συνέχισε για τον λόγο που είπε το “ναι”. “Ήταν ένας απλός λόγος: η εμπιστοσύνη του Ζλάταν (Ιμπραχίμοβιτς), της ομάδας, του προπονητή. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Πρέπει να πάω διακοπές γιατί πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου και το απολαμβάνω. Διαφορετικά θα πήγαινα αύριο στην προπόνηση. Τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου είναι μπροστά μου”.

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς είχε έρθει το προηγούμενο διάστημα σε επικοινωνία με τον διεθνή ποδοσφαιριστή, ενώ επίσης παρευρέθηκε στον τελικό του Euro στον οποίο αγωνίστηκε ο Μοράτα, αποδεικνύοντας έμπρακτα το έντονο ενδιαφέρον της ομάδας για εκείνον.

🔴⚫️🩺 Álvaro Morata has just completed medical tests and he’s set to sign as new AC Milan player.

Deal until June 2028, sealed today after €13m release clause triggered. pic.twitter.com/nYMJMEm77o

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024