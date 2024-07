Σεξ με άγαλμα Φλωρεντία: Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε τουρίστρια

Οργή έχει προκαλέσει στην Φλωρεντία μια τουρίστρια που απαθανατίστηκε να παριστάνει ότι κάνει σεξ με ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της πόλης της Ιταλίας. Η τουρίστρια, η εθνικότητα της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ανέβηκε σε ένα εμβληματικό άγαλμα του Βάκχου του Giambologna στην περιοχή Borgo San Jacopo της Φλωρεντίας και προσποιήθηκε ότι φιλάει τον άνδρα από χαλκό. Η χαμογελαστή γυναίκα, η οποία φορούσε τζιν σορτς και μαύρο μπλουζάκι, στάθηκε επίσης μπροστά από το γλυπτό, ενώ έτριβε τα οπίσθιά της σε αυτό, ενώ η φίλη της τραβούσε φωτογραφίες. Η δεύτερη γυναίκα, η οποία φορούσε μαύρο σορτσάκι και λευκό μπλουζάκι, απεικονίζεται στη συνέχεια γονατιστή μπροστά στο άγαλμα, προφανώς μιμούμενη μια σεξουαλική πράξη. Τώρα οι αξιωματούχοι ζήτησαν σκληρή καταστολή των ασεβών παραθεριστών, όπως οι γυναίκες που προχώρησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες. «Η Φλωρεντία είναι μια πόλη που δεν κάνει τους επισκέπτες να την σέβονται.

Αυτές οι συνεχείς εκδηλώσεις αγένειας και ασέβειας συμβαίνουν επειδή ο καθένας αισθάνεται ότι έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει ατιμώρητα», δήλωσε η Patrizia Asproni από την Confcultura, μια οργάνωση υπεράσπισης και προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς, μετέδωσε η Daily Mail. Η ίδια προέτρεψε: «Πρέπει να εφαρμόσουμε το “μοντέλο της Σιγκαπούρης”: αυστηροί έλεγχοι, πολύ υψηλά πρόστιμα, μηδενική ανοχή». Η επικεφαλής της αστυνομίας Antonella Ranaldi, με τη σειρά της δήλωσε: «Οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα μνημεία μας, είτε πρόκειται για πρωτότυπα είτε για αντίγραφα. Επίσης, επειδή αμφιβάλλω ότι αυτή η κυρία, γνωρίζει τη διαφορά».

Outrage in Florence after ‘insulting’ female tourist simulates sex with treasured statue of Bacchus as officials demand harsh crackdown on disrespectful holidaymakers https://t.co/IwCFbzR4re pic.twitter.com/oGxGhUwXxd

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 17, 2024