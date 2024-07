Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίσεις: Το μπικίνι παραλίγο να σκάσει!

Στα όριά του έφτασε το μπικίνι της Μπιάνκα Σενσόρι, αφήνοντας για άλλη μία φορά, ελάχιστα στη φαντασία, σε απογευματινή έξοδο με τον σύζυγό της Κάνιε Γουέστ. Το ζευγάρι εθεάθη στο Λος Άντζελες κατά την απογευματινή του έξοδο στον κινηματογράφο προκειμένου να δουν το «A Quiet Place: Day One».

Μάλιστα, τράβηξαν την προσοχή πριν καν πατήσουν τα πόδια τους στο πεζοδρόμιο, καθώς έφτασαν με ένα Tesla Cybertruck αξίας 100.000 δολαρίων, το ίδιο όχημα που προτιμά η πρώην σύζυγός του, Κιμ Καρντάσιαν.

