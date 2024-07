Τραμπ απόπειρα δολοφονίας: «Πέθανε σαν ήρωας, προστατεύοντας τους δικούς του»

Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε από τα πυρά στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια ήταν ο 50χρονος Κόρεϊ Κομπερατόρε, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειάς του στο Facebook και τον κυβερνήτη της Πολιτείας. «Η προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στην Πενσιλβάνια στοίχισε τη ζωή του αδελφού μου, του Κόρεϊ Κομπερατόρε. Το μίσος για έναν άνδρα στοίχισε τη ζωή του ανθρώπου που αγαπούσαμε περισσότερο» ανέφερε η αδελφή του στην ανάρτησή της.

JUST IN: The man who was k*lled at Trump’s Pennsylvania rally has been identified as former fire chief for Buffalo Township, Corey Comperatore.

Rest in peace.

Comperatore’s last act on this planet was shielding his daughter from the bullets.

“The PA Trump Rally claimed the… pic.twitter.com/eYvkPiW4Oy

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 14, 2024