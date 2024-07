Οπαδοί – Κόπα Αμέρικα 2024: Σκηνές χάους στον τελικό της διοργάνωσης

Σκηνές χάους επικράτησαν χθες έξω από το Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι για τον τελικό του Copa America, με χιλιάδες οπαδούς να προσπαθούν να μπουν στο στάδιο χωρίς να έχουν καν εισιτήριο. Οι διοργανωτές του αγώνα εμπόδισαν για αρκετή ώρα την είσοδο στο γήπεδο και καθυστέρησαν την σέντρα του αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Κολομβίας, μετά από πανικό που επικράτησε στις πύλες εισόδου. Μια δήλωση των διοργανωτών στο Twitter φάνηκε να υποδηλώνει πως το χάος προκλήθηκε από οπαδούς που δεν είχαν εισιτήριο και προσπάθησαν να εισέλθουν στο στάδιο. «Σας ενημερώνουμε ότι όσοι δεν έχουν εισιτήρια δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο στάδιο» ανέφερε η ανακοίνωση. «Μόνο όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια θα μπορούν να εισέλθουν μόλις ανοίξει ξανά η πρόσβαση. Ο αγώνας θα αναβληθεί για 30 λεπτά, ξεκινώντας στις 8:30 μ.μ. (τοπική ώρα)».

Fans going through the VENTS to get into the Copa America Final 😳

What is going on⁉️

pic.twitter.com/LHxJ2Qn8kH

— Fanatics Sportsbook (@FanaticsBook) July 15, 2024