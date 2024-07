Ολυμπιακός: Στις αρχές Αυγούστου οι Πειραιώτες θα παίξουν φιλικό με την Ρόμα

Η Ρόμα ανακοίνωσε τη διεξαγωγή τριών φιλικών αναμετρήσεων εν όψει της πρεμιέρας της για τη Serie A, κόντρα στην Κάλιαρι, στις 18 Αυγούστου. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το φιλικό με τον Ολυμπιακό στις 3 Αυγούστου στο “Manlio Scopigno”, στο Ριέτι.

Οι δύο ομάδες ήταν σε συζητήσεις από τον Ιούνιο για τη διεξαγωγή ενός δυνατού φιλικού επί ιταλικού εδάφους. Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει προγραμματίσει ακόμη πέντε φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας, μεταξύ των οποίων αυτές κόντρα στον Άγιαξ στις 19 Ιουλίου και απέναντι στη Νότιγχαμ στις 8 Αυγούστου. Τα άλλα ματς είναι κόντρα στην Αλ Καντισίγια (26/7), στη Ναϊμέγκεν (27/7) και τον Άρη Λεμεσού (10/8).

Τα πρώτα φιλικά της ομάδας μας κατά την περίοδο της προετοιμασίας! / Our first friendly games during our team’s pre-season!#Olympiacos #PreSeason2024 #PreSeason #FriendlyMatches pic.twitter.com/YKJZOTXuYj

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 8, 2024