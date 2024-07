Μέσι τραυματισμός – Κόπα Αμέρικα 2024: Με δάκρυα πόνου ο παίκτης στον τελικό

Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε τα κλάματα μετά τον τραυματισμό του στον τελικό του Κόπα Αμέρικα 2024. Στο 63ο λεπτό του τελικού μεταξύ της Αργεντινής και της Κολομβίας, ο Μέσι προσπάθησε να κυνηγήσει τον Λουίς Ντίαζ της Κολομβίας, όταν ξαφνικά έχασε τα πατήματά του και βρέθηκε στο έδαφος από τραυματισμό που είχε προηγηθεί στο πόδι του. Ο Αργεντίνος φάνηκε να πονάει αρκετά, καλώντας αμέσως τους προπονητές να τον βοηθήσουν. Αφού έμεινε πεσμένος στο έδαφος για μερικά λεπτά, ο Μέσι έβγαλε το παπούτσι του και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Φτάνοντας στην πλάγια γραμμή του γηπέδου, πέταξε θυμωμένος το παπούτσι του και κάθισε στον πάγκο της Αργεντινής. Μόλις κάθισε, ο Μέσι δεν μπορούσε πλέον να συγκρατήσει τα δάκρυα του και έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο, μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που του συνέβη.

Οι συμπαίκτες του Ροντρίγκο Ντε Πολ και Άνχελ Ντι Μαρία ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν, όταν η κανονική διάρκεια του τελικού μεταξύ της Αργεντινής και της Κολομβίας έληξε ισόπαλη 0-0. Ο Μέσι αντιμετώπιζε ήδη έναν τραυματισμό στο πόδι που τον είχε επηρεάσει καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού Κόπα Αμέρικα. Υπενθυμίζεται ότι o Αργεντίνος σούπερ σταρ, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη νίκη της Αργεντινής με 2-0 επί του Περού στο φινάλε της φάσης των ομίλων. Η Αργεντινή χωρίς τον Μέσι, ο οποίος έγινε αλλαγή μετά τον τραυματισμό του, κατάφερε να κατακτήσει το Κόπα Αμέρικα, με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στην παράταση, όπου έδωσε το πολύτιμο τρόπαιο στη χώρα του, για δεύτερη σερί διοργάνωση.

I didn‘t think a man who has everything, literally everything, could still care so much about an award he‘s already won. I respect the passion, Messi is truly the definition of football pic.twitter.com/cw83DQXBjH

— – (@MusialaEra) July 15, 2024