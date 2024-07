Τζόκοβιτς παιδιά: Είναι υπέροχο που είμαι πατέρας αυτών των δύο αγγέλων

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διεκδίκησε το 25ο Grand Slam της καριέρας του που θα ήταν συνάμα και το 8ο Wimbledon αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Σέρβος ηττήθηκε 3-0 σετ στον τελικό από τον Ισπανό και μετά την απονομή ευχαρίστησε την σύζυγό του Γιέλενα και τα παιδιά του, την Τάρα και τον Στέφαν, για τα οποία μίλησε με τα πιο γλυκά λόγια. Αφού κοίταξε την Γιέλενα της είπε: «Σ’ αγαπώ, σ’ ευχαριστώ που με υποστηρίζεις, σ’ ευχαριστώ που είσαι εδώ».

“Thank you for bringing the smile to my face every single day”

Touching words from Novak, recognising the people who matter most 🫶#Wimbledon pic.twitter.com/V6btZMtL8r

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024