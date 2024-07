Βρετανία δολοφονία βαλλίστρα: Ο δράστης φέρεται να κράτησε ομήρους τα 3 θύματα

Τα θύματα της τριπλής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει τη Βρετανία μπορεί να κρατήθηκαν όμηροι για ώρες πριν τον θάνατό τους, αποκαλύπτουν σήμερα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου. H 61χρονη Κάρολ Χαντ, σύζυγος του εκφωνητή του ραδιοφωνικού δικτύου του BBC Τζον Χαντ, και οι δύο κόρες τους, η 28χρονη Χάνα και η 25χρονη Λουίζ, βρέθηκαν δολοφονημένες στο οικογενειακό τους σπίτι στην πόλη Μπάσεϊ, στο Χέρτφορντσάιρ, την περασμένη Τρίτη. Οι τοπικές Αρχές δεν έχουν ανακρίνει ακόμα τον βασικό ύποπτο για το έγκλημα, τον 26χρονο Κάιλ Κλίφορντ, ο οποίος εντοπίστηκε την Τετάρτη βαριά τραυματισμένος σε ένα κοιμητήριο στο Ένφιλντ, στο βόρειο Λονδίνο, περίπου 20 χλμ μακριά από το Μπάσεϊ.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο του Λονδίνου έπειτα από χειρουργείο για τον τραυματισμό του στο στήθος (τον οποίο προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του) και η αστυνομία περιμένει να λάβει το πράσινο φως από τους γιατρούς για να του μιλήσει. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι Αρχές πιστεύουν ότι ο 26χρονος βρισκόταν στην περιοχή όπου διέμεναν τα θύματά του για περίπου επτά ώρες πριν διαπράξει τους φόνους. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πόσο χρόνο ακριβώς πέρασε μέσα στο σπίτι των τριών γυναικών πριν τις σκοτώσει. Ερευνητές μιλούν με γείτονες της οικογένειας και εξεταζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γύρω σπιτιών προκειμένου να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της Κάρολ, της Χάνα και της Λουίζ, τα άψυχα σώματα των οποίων έφεραν σημάδια δεσίματος όταν βρέθηκαν από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο ύποπτος και τα τρία θύματα γνωρίζονταν, καθώς ήταν ο 26χρονος ήταν πρώην σύντροφος μίας από τις αδελφές. Η αστυνομία ανακοίνωσε εχθές ότι δεν είχε χρειαστεί να επέμβει κατά το παρελθόν για κάποιο περιστατικό που ενέπλεκε τον Κάιλ Κλίφορντ ή τις τρεις γυναίκες. «Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου επίθεση και είμαστε αποφασισμένοι να διαλευκάνουμε όλες τις συνθήκες για τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνο το βράδυ και τα γεγονότα που ακολούθησαν» αυτήν την τραγωδία, δήλωσε ο Ρομπ Χαολ, υπεύθυνος της μονάδας που αναλαμβάνει όλα τα μεγάλα εγκλήματα για το Μπεντφορντσάιρ, το Κέιμπριτζσαϊρ και το Χερτφορντσάιρ, σε ένα δελτίο τύπου.

Κάμερες ασφαλείας στην περιοχή κατέγραψαν μια μαυροφορεμένη φιγούρα να φτάνει στην ήσυχη γειτονιά λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης και να παρκάρει κοντά στο δρομάκι που οδηγεί στο σπίτι της οικογένειας. Εμφανίζεται να κρατάει μόνο μια τσάντα, που πιστεύεται ότι περιείχε τα μέρη της βαλλίστρας την οποία αργότερα συναρμολόγησε και χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τις 3 γυναίκες. Αστυνομικές πηγές είπαν στον Guardian ότι τα σημάδια που βρέθηκαν στους καρπούς και τα πόδια των τριών νεκρών γυναικών δείχνουν ότι κάποια στιγμή ο δράστης τις είχε ακινητοποιήσει δένοντάς τις. Όταν ο ίδιος άνδρας εθεάθη αργότερα να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος, μετέφερε ένα μεγάλο αντικείμενο που έμοιαζε με βαλλίστρα κάτω από ένα σεντόνι. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία η βαλλίστρα έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί. Ψάχνουν να βρουν το κίνητρό του.

