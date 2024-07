Μπάιντεν – Ζελένσκι: Νέα γκάφα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Τζο Μπάιντεν, υπό εντεινόμενη πίεση για να αποσύρει την υποψηφιότητά του για να επανεκλεγεί στην προεδρία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ανήγγειλε χθες Πέμπτη τον «πρόεδρο Πούτιν», υποδεχόμενος τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι επί σκηνής στη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον, προτού διορθώσει.

«Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Ουκρανίας, που έχει τόσο θάρρος όση και αποφασιστικότητα. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε ο Δημοκρατικός, 81 ετών, που συνειδητοποίησε το λάθος και επέστρεψε στο μικρόφωνο για να δηλώσει: «…θα νικήσει τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι! Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να νικηθεί ο Πούτιν».

NOW – Biden: “And now I want to hand it over to the President of Ukraine… ladies and gentlemen, President Putin.” pic.twitter.com/tELnNtTIcC — Disclose.tv (@disclosetv) July 11, 2024

Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε μαχητικός στη μακρά συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της 75ης συνόδου του NATO, στην οποία η επίδοσή του κρίθηκε μάλλον καλή. Ωστόσο, επισκιάστηκε από τουλάχιστον δύο μεγαλειώδη φραστικά ολισθήματα, καθώς η υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο παραμένει επισφαλής, εν μέσω των αμφισβητήσεων για την πνευματική του οξύτητα. Καθώς η συνέντευξη Τύπου συμπλήρωνε περίπου μια ώρα, ακόμη δύο Δημοκρατικοί πολιτικοί τον παρότρυναν να εγκαταλείψει. Προμηνύεται αυτός ο πολλαπλασιασμός των εκκλήσεων να αποσυρθεί; Τα επόμενα 24ωρα θα κρίνουν αν ο Τζο Μπάιντεν, στα σχοινιά μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη του περασμένου μήνα, απλά κέρδισε λίγο χρόνο ή αντίθετα θα υπερκεράσει τη δυσαρέσκεια —αν όχι ανταρσία— στο κόμμα του, που συνεχίζει να παίρνει διαστάσεις.

Tune in as I hold a press conference following the NATO Summit. https://t.co/qx7kVhdGoA — President Biden (@POTUS) July 11, 2024

«Είμαι αποφασισμένος να είμαι υποψήφιος, όμως νομίζω πως είναι σημαντικό να καθησυχαστούν οι φόβοι», αναγνώρισε ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, υποσχόμενος να συνεχίσει ενεργά την εκστρατεία του. Άλλοτε τραυλός, ο Αμερικανός πρόεδρος ουδέποτε υπήρξε μέγας ρήτορας. Και χθες μάσαγε ενίοτε τα λόγια του ή άφηνε φράσεις ημιτελείς, πλην όμως έδειξε ικανός να χειριστεί περίπλοκα διεθνή και πολιτικά ζητήματα χωρίς σημειώσεις και χωρίς auto-cue. Η εμφάνισή του δεν χωρούσε καμιά σύγκριση με την καταστροφική επίδοσή του στην τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου με τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του, όταν ήταν εμφανώς σε σύγχυση και έμοιαζε τρομερά κουρασμένος.

Ο κ. Μπάιντεν επανέλαβε χθες πως εννοεί να «τελειώσει τη δουλειά» που άρχισε το 2020 και διαβεβαίωσε πως θα είναι ακόμα ικανός, αν επανεκλεγεί, να «αντιμετωπίσει» τους προέδρους της Κίνας και της Ρωσίας, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τρία χρόνια. Επιπλέον επισήμανε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ φοβούνται «καταστροφή» σε περίπτωση νέας θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Οι «Ευρωπαίοι σύμμαχοι» δεν είπαν «‘Τζο, μην θέσεις υποψηφιότητα’», τόνισε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αυτό που μου είπαν ήταν ‘πρέπει να νικήσεις, δεν μπορείς να αφήσεις να επιστρέψει αυτός ο τύπος. Θα ήταν καταστροφή’», πρόσθεσε. «Υποβλήθηκα σε τρεις νευρολογικές εξετάσεις, εντατικές και σημαντικές», η πιο πρόσφατη από τις οποίες έγινε «τον Φεβρουάριο», θύμισε, κι οι γιατροί «λένε πως είμαι σε καλή φόρμα. Είμαι καλά».

Υποβάθμισε για ακόμη μια φορά τις δυσοίωνες δημοσκοπήσεις και διαβεβαίωσε πως αυτός έχει τα «περισσότερα προσόντα», ότι είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος της παράταξής του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο. «Τον νίκησα μια φορά ήδη [σ.σ. τον Τραμπ], θα τον νικήσω ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Υπάρχουν κι άλλοι που θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ, αλλά είναι τρομερά δύσκολο να ξεκινάς από το μηδέν», πρόσθεσε, κάτι λιγότερο από τέσσερις μήνες προτού ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος, για την πνευματική οξύτητα του οποίου εγείρονται ερωτήματα, αρνήθηκε πως πρέπει να πηγαίνει για ύπνο στις 20:00 κάθε βράδυ, πάντως αναγνώρισε πως πρέπει να κάνει περισσότερη οικονομία δυνάμεων. Συνηθισμένος στα φραστικά ολισθήματα, έκανε δύο εντυπωσιακές γκάφες, τη μία από τις οποίες έσπευσε να εκμεταλλευθεί ο αντίπαλός του.

Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Μπάιντεν είπε πως «δεν θα είχα επιλέξει τον αντιπρόεδρο Τραμπ αν δεν θεωρούσα πως έχει τα προσόντα για να γίνει πρόεδρος», αντί να προφέρει το όνομα της Κάμαλα Χάρις. «Σπουδαία δουλειά, Τζο», κάγχασε αμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα.

Αμφισβήτηση

Ολοένα και περισσότεροι Δημοκρατικοί αμφισβητούν το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί ακόμη να σώσει την υποψηφιότητά του, μερικές εβδομάδες πριν από το εθνικό συνέδριο του κόμματος στο οποίο υποτίθεται θα οριστικοποιηθεί, από τη 19η ως την 22η Αυγούστου στο Σικάγο. Ορισμένοι τοποθετήθηκαν δημόσια, χωρίς ωστόσο οι εκκλήσεις να εγκαταλείψει να έχουν γίνει μέχρι στιγμής μαζικές, ούτε να τις ενστερνιστούν οι σημαντικότερες μορφές της παράταξης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, η ομάδα του Τζο Μπάιντεν έχει αρχίσει διακριτικά να κάνει έρευνα για τις πιθανότητες που έχει η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις, 59 ετών, να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ, σύμφωνα με πηγές του CBS στο Δημοκρατικό κόμμα, «δεκάδες» κοινοβουλευτικοί της παράταξης ετοιμάζονται να ζητήσουν δημόσια από τον πρόεδρο να αποσυρθεί, κάτι που έχουν πράξει ήδη πάνω από δέκα.

US President Joe Biden said his health is in good shape and that he would take another neurological exam to determine his mental acuity if it is recommended to him by his doctors https://t.co/ULBK7zZhwV pic.twitter.com/4PcDzv3sOj — Reuters (@Reuters) July 12, 2024

Και, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό των ABC News και Washington Post, τα δύο τρίτα (το 67%) των Αμερικανών θεωρούν πως ο κ. Μπάιντεν πρέπει να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Αξιοσημείωτα, στις τάξεις των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών η άποψη αυτή είναι επίσης πλειοψηφική, φθάνει το 56%.\

«Η τάση είναι θετική» στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς

Στη συνέντευξη Τύπου του, ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι σημειώνεται «πρόοδος» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. «Οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και μήνες για να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους, να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», είπε. «Πρόκειται για δύσκολα ζητήματα, περίπλοκα. Υπάρχουν ακόμη χάσματα που πρέπει να γεφυρωθούν. Σημειώνουμε πρόοδο. Η τάση είναι θετική κι είμαι αποφασισμένος να επιτύχω αυτή τη συμφωνία, να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, που πρέπει να τελειώσει τώρα», πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν. «Ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε πείσει τους Ισραηλινούς να κάνουν», αναγνώρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, όμως «σε τελευταία ανάλυση, έχουμε μια ευκαιρία τώρα» και «είναι καιρός να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», επέμεινε.

Ο Δημοκρατικός διαβεβαίωσε επίσης για ακόμη μια φορά πως η χώρα του, ο βασικός προμηθευτής στρατιωτικού υλικού του Ισραήλ, δεν θα στείλει βόμβες 2.000 λιβρών (907 κιλών) στην ισραηλινή πολεμική αεροπορία. «Δεν θα προμηθεύσω βόμβες 2.000 λιβρών. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα ή σε οποιαδήποτε άλλη κατοικημένη περιοχή χωρίς να προκαλέσουν ανθρώπινη τραγωδία και ζημιές», είπε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

BREAKING: Joe Biden just called Trump his Vice President when asked about Kamala Harris, “I wouldn’t have picked Vice President Trump if he wasn’t qualified to be Vice President pic.twitter.com/hinD1Mxa1R — George (@BehizyTweets) July 11, 2024

Νωρίτερα ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα παραδώσουν τις βόμβες 500 λιβρών (226 κιλών) στο Ισραήλ τις οποίες αποφάσισαν να μη στείλουν τον Μάιο, εξαιτίας των ανησυχιών που εξέφραζε τότε η Ουάσιγκτον για τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο. Η αναστολή είχε αποφασιστεί εξαιτίας του ότι στο ίδιο φορτίο περιλαμβάνονταν 1.800 βαρύτερες βόμβες, 2.000 λιβρών, και εξαιτίας «του αντίκτυπου που θα μπορούσαν να έχουν σε πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα», είχε εξηγήσει ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε εξάλλου «απογοητευμένος» για το γεγονός ότι το τεχνητό λιμάνι που είχε στήσει ο αμερικανικός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, και στη θεωρία θα επέτρεπε την εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας αλλά υπονομεύθηκε από σειρά προβλημάτων αφότου εγκαταστάθηκε, θα αποσυρθεί οριστικά προσεχώς. «Έτρεφα την ελπίδα πως θα είχε περισσότερη επιτυχία», εξήγησε. Η προβλήτα θα διαλυθεί και θα αποσυρθεί «οριστικά» σύντομα, ανήγγειλαν χθες Αμερικανοί αξιωματούχοι.