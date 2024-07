Αστυνομικός πυροβόλησε τερματοφύλακα: Σοκ σε αγώνα νέων στη Βραζιλία

Σοκ προκαλεί το βίντεο με αστυνομικό στη Βραζιλία να πυροβολεί στο πόδι τερματοφύλακα κατά τη διάρκεια επεισοδίων σε αγώνα νέων. Στο βίντεο φαίνεται ο ένοπλος αστυνομικός να πυροβολεί με λαστιχένια σφαίρα κατά του Ραμόν Σόουζα μετά τα επεισόδια στον αγώνα της Gremio Anapolis με την Centro Oeste που για την ιστορία έληξε με νίκη της δεύτερης με 1-2. Μετά τον πυροβολισμό ο νεαρός τερματοφύλακας κούτσαινε εμφανώς με την ομάδα του να δίνει στη συνέχεια φωτογραφίες από τη μεταφορά του σε νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί το τραύμα του.

In Brazil, a police officer shot a football player in the leg right during a match

The teams were having a heated argument on the field and did not respond to police demands. Then the officer shot one of the players in the thigh with a rubber bullet.

