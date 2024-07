Βρετανία τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα: «Πρώτα ουρλιαχτά και μετά σιωπή»

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Βρετανία μετά τη δολοφονία τριών γυναικών από τον 26χρονο Κάιλ Κλίφορντ, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά την αποτρόπαια πράξη του. Τα τρία θύματα είναι η σύζυγος και δύο από τις κόρες του αθλητικού σχολιαστή του BBC Τζον Χαντ. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι τρεις γυναίκες είχαν καλέσει απελπισμένα σε βοήθεια πριν να εκτελεστούν από τον 26χρονο ο οποίος χρησιμοποίησε βαλλίστρα για να σκοτώσει τα θύματά του, την 61χρονη Κάρολ, την 28χρονη Χάνα και την 25χρονη Λουίζ. Η Λουίζ φέρεται να είχε σχέση με τον Κλίφορντ.

Όπως περιέγραψαν γείτονες της οικογένειας του αθλητικού σχολιαστή του BBC Τζον Χαντ, άκουσαν κραυγές από το σπίτι όπου έγινε η δολοφονία τις οποίες, εσφαλμένα όπως αποδείχθηκε, πέρασαν για φωνές παιδιού.

A manhunt is under way for 26-year-old suspect Kyle Clifford after three women were killed in Bushey, Hertfordshire.

Police have urged the public not to approach Mr Clifford 🔗 https://t.co/HvwC1SrirN pic.twitter.com/mfLjNo2leU

— Sky News (@SkyNews) July 10, 2024