Καβγάς σε πτήση με αεροσυνοδό: Η στιγμή που γυναίκα επιβάτης δαγκώνει και ουρλιάζει

Σε έξαλλη κατάσταση βρέθηκε γυναίκα επιβάτης πτήσης της United Airlines από το Μαϊάμι στο Νιούαρκ, η οποία έφτασε στο σημείο να δαγκώσει αεροσυνοδό και να του κόψει κομμάτι από τη στολή του. Σε βίντεο που κατέγραψαν άλλοι επιβάτες της πτήσης 762 την Τρίτη (9/7), η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «σταματείστε να με ακουμπάτε, αφήστε με, είμαι μια γαμ…ενη γυναίκα, προσπαθείτε να με σκοτώσετε;».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο καβγάς προκλήθηκε, επειδή δεν επετράπη στη γυναίκα να πάει στην τουαλέτα. Συνολικά χρειάστηκαν τρεις αεροσυνοδοί για να καταφέρουν να την ακινητοποιήσουν. Στη συνέχεια την «εγκλώβισαν» ανάμεσα στους πιο μεγαλόσωμους της πτήσης, μέχρι το αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Ορλάντο.

AFTER A BATHROOM DISPUTE, A WOMAN BITES CHUNK OUT OF THE FLIGHT ATTENDANT’S UNIFORM.

After a fight over the toilet on United Airlines Flight 762 from Miami to Newark, a lady lost it and bit a flight attendant’s blouse.

She resisted being restrained, spit on employees and… pic.twitter.com/N4D74SkwI4

