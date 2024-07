Αεροσυνοδός Ντουμπάι: Αίσιο τέλος για την 28χρονη που κινδύνευε με φυλάκιση

Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια της Ιρλανδής αεροσυνοδού, η οποία κρατείτο στο Ντουμπάι καθώς κατηγορήθηκε ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η Τόρι Τάουι κατηγορήθηκε για απόπειρα αυτοκτονίας και κατάχρηση αλκοόλ, αφού ξύπνησε σε ένα αστυνομικό τμήμα μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον σύζυγό της.

Ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας Detained in Dubai ισχυρίστηκε ότι ο Νοτιοαφρικανός σύζυγος της Τόρι την καταδίωξε με ένα μαχαίρι και τη γρονθοκόπησε, πριν χτυπήσει το χέρι της στην πόρτα του μπάνιου προσπαθώντας να το σπάσει. Η αεροσυνοδός τέθηκε υπό κράτηση και κινδύνευε με φυλάκιση, ωστόσο, οι κατηγορίες εις βάρος της αποσύρθηκαν και μπορεί να αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

These shots of Tori Towey are horribly painful to look at, and to think the Dubai authorities ignored her pleas for help is unconcionable. I’ve made no secret of the fact that I grew up in an atmosphere of extreme violence, but images like this are a stark reminder to anyone who… pic.twitter.com/GwivC0dPRN

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η ταξιδιωτική απαγόρευση έχει αρθεί, ότι η πρεσβεία θα μεταφέρει την Τόρι στο αεροδρόμιο μόλις είναι έτοιμη να φύγει και ότι η πρεσβεία φυσικά θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση, η οποία εξακολουθεί να είναι ενεργή από τώρα», είπε o Ιρλανδός πρωθυπουργός, Σάιμον Χάρις, ευχαριστώντας την ιρλανδική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η μητέρα της Τόρι, Κάρολαιν, δήλωσε στη MailOnline: «Η υποστήριξη από την ιρλανδική κυβέρνηση και τον ιρλανδικό λαό ήταν απίστευτη και δεν το περιμέναμε καθόλου. Είναι μια μικρή χώρα και οι πολιτικοί είναι πραγματικοί άνθρωποι. Είμαστε και οι δύο εξαντλημένοι και θέλουμε απεγνωσμένα να γυρίσουμε σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας υποστηρίζουν». Όπως είπε, η κόρη της πέρασε «τις χειρότερες στιγμές της ζωής της και πρέπει να έρθει στο σπίτι για να γίνει καλά».

Bringing Tori Towey home safely is a priority for all TDs.

She is not a criminal, she is a victim of abuse and the charges against her must be dropped TODAY.

The UAE must take heed that this is not acceptable, women are not chattel and deserve rights and protection. pic.twitter.com/6f9DLR5m6x

— Sinn Féin (@sinnfeinireland) July 10, 2024