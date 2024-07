Ξυλοδαρμός αεροσυνοδού Ντουμπάι: Η 28χρονη δέχθηκε επίθεση και εγκλωβίστηκε στη χώρα

«Εγκλωβισμένη» στο Ντουμπάι είναι μια Ιρλανδή αεροσυνοδός η οποία επιχείρησε να αυτοκτονήσει, έχοντας προηγουμένως καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ βρισκόταν στο αραβικό εμιράτο, με αποτέλεσμα να έχει ασκηθεί δίωξη εις βάρος της και να της απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Σύμφωνα με την Daily Mail, η 28χρονη Τόρι Τάουι, η οποία εργάζεται για την Emirates Airlines στα ΗΑΕ, ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι της. Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας Detained in Dubai (DiD) αποκάλυψε ότι ο Νοτιοαφρικανός σύζυγός της νεαρής γυναίκας την κυνήγησε με μαχαίρι και την γρονθοκόπησε, προτού της κλείσει το χέρι στην πόρτα του μπάνιου, προσπαθώντας να της το σπάσει.

Μετά την επίθεση ο σύζυγος της Τάουι, που επίσης εργαζόταν για την αεροπορική εταιρεία Emirates, απολύθηκε από τη δουλειά του. Επηρεασμένη ψυχολογικά από την επίθεση, που άφησε το σώμα της γεμάτο αμυχές και μελανιές, η Ιρλανδή αεροσυνοδός μέθυσε και προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Ευτυχώς, δεν τα κατάφερε, όμως στη συνέχεια οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου ενημερώθηκε πως θα ασκηθεί δίωξη εις βάρος της για την κατανάλωση αλκοόλ και την απόπειρα αυτοκτονίας. Έκτοτε, η 28χρονη προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τρόπο να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφού οι τοπικές Αρχές έχουν «μπλοκάρει» το διαβατήριό της και δεν μπορεί να ταξιδέψει.

Μιλώντας μέσω της ομάδας DiD, η οποία συνδράμει την οικογένεια, η Τάουι δήλωσε: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα. Θέλω απεγνωσμένα να επιστρέψω στην Ιρλανδία και να αφήσω όλα αυτά πίσω μου. Ζητώ από τον Ιρλανδό πρωθυπουργό να μας βοηθήσει». Σύμφωνα με την ομάδα υποστήριξης, η κοπέλα κινδυνεύει να καταλήξει έγκλειστη σε μια φυλακή γνωστή για «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασανιστήρια».

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις δήλωσε ότι θα παρέμβει για να βρεθεί λύση σε αυτήν την «τρομακτική» υπόθεση, έπειτα από σχετικό ερώτημα που έθεσε η πρόεδρος του Sinn Fein, Μέρι Λου Μακντόναλντ στο ιρλανδικό κοινοβούλιο το απόγευμα της Τρίτης (9/7). Ο κ. Χάρις ευχαρίστησε την κ. Μακντόναλντ που τον ενημέρωσε για το πρόβλημα και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τη βουλευτή για να παρέχουν βοήθεια στην νεαρή συμπατριώτισσά τους.

Η ΜακΝτόναλντ δήλωσε ότι μίλησε με την Τάουι και ότι η μητέρα της 28χρονης ταξίδεψε στο Ντουμπάι για να είναι μαζί της. «Η Τόρι θέλει απλώς να γυρίσει στο σπίτι της. Είναι μια γυναίκα από το Ροσκόμον και θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα» είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Sky News, η θεία της Τόρι, Αν Φλιν, δήλωσε πως η κοπέλα προσπαθεί να κάνει κουράγιο. «Είναι μια πολύ αγχωτική κατάσταση όλη την οικογένεια», ανέφερε, περιγράφοντας την ανιψιά της ως «μια όμορφη νεαρή γυναίκα» που «αγαπάει τη διασκέδαση και τα ταξίδια». «Προσελήφθη στη δουλειά των ονείρων της, στην Emirates, και θα μπορούσε να συνεχίσει να ταξιδεύει ως αεροσυνοδός. Της άρεσε πολύ το Ντουμπάι και είχε αρκετούς φίλους εκεί», λέει για την κοπέλα.

July 9, 2024