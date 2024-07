Λεπέν εκλογές 2024: Εισαγγελική έρευνα για την αρχηγό του Εθνικού Συναγερμού

Η προεκλογική εκστρατεία της Μαρίν Λεπέν το 2022 στη Γαλλία αποτελεί αντικείμενο έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού BFMTV. Έπειτα από προκαταρκτική έρευνα, άρχισε στις 2 Ιουλίου δικαστική έρευνα για δάνειο νομικού προσώπου σε υποψήφιο που διεξάγει προεκλογική εκστρατεία, αποδοχή από υποψήφιο σε προεκλογική εκστρατεία δανείου από νομικό πρόσωπο, υπεξαίρεση αγαθών από πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Η επιτροπή που είναι αρμόδια για να ελέγχει τις δαπάνες των υποψηφίων, οι οποίες έχουν ανώτατο όριο και ένα τμήμα τους καλύπτεται από το κράτος, είχε απευθυνθεί το 2023 στην εισαγγελία του Παρισιού. Οι έρευνες, οι οποίες είχαν ανατεθεί στο οικονομικό τμήμα της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού, «συνεχίζονται συνεπώς πλέον υπό τη διεύθυνση δικαστικού», πρόσθεσε η εισαγγελία. Καμιά λεπτομέρεια δεν δόθηκε αναφορικά με τη φύση των υποψιών.

