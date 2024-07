Boeing χάνει τροχό στην απογείωση: Νέο αρνητικό περιστατικό

Σε ένα νέο αρνητικό περιστατικό για την Boeing, τροχός του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους της United Airlines αποκολλήθηκε κατά την απογείωσή του από το Λος Άντζελες, αλλά το 757 κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ντένβερ, τον προγραμματισμένο προορισμό του, χωρίς τραυματισμούς, όπως είπε η αεροπορική εταιρεία. «Ο τροχός χάθηκε στο Λος Άντζελες και ερευνούμε τι προκάλεσε αυτό το συμβάν», επεσήμανε η United Airlines σε δήλωση τη Δευτέρα αναφορικά με το δεύτερο τέτοιο περιστατικό για την αεροπορική εταιρεία τη φετινή χρονιά. Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο περιστατικό της Δευτέρας ήταν ένα Boeing 757-200 που κατασκευάστηκε πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar24 και μετέφερε 174 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Η Boeing έχει σταματήσει την παραγωγή του 757 από το 2004.

Τον περασμένο Μάρτιο, ένα αεροσκάφος Boeing 777-200 της United Airlines με προορισμό την Ιαπωνία έχασε έναν τροχό στον αέρα μετά την απογείωσή του από το Σαν Φρανσίσκο και ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Ο τροχός είχε πέσει πάνω σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης υπαλλήλων του αεροδρομίου, σπάζοντας ένα τζάμι, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε. Το χθεσινό συμβάν ήταν το τελευταίο μιας σειράς περιστατικών με αεροσκάφη της United Airlines. Ένα αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες τον Μάρτιο λόγω προβλήματος με το υδραυλικό του σύστημα. Τον ίδιο μήνα άλλο αεροσκάφος ξέφυγε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο Χιούστον και βρέθηκε στο γρασίδι, ενώ επίσης, τον Μάρτιο, ένα Boeing 737-900 με 167 επιβάτες με προορισμό το Φορτ Μάγιερς της Φλόριντα επέστρεψε για αναγκαστική προσγείωση στο Χιούστον, όταν ξεπήδησαν φλόγες από τον κινητήρα.

United Airlines 757 loses a wheel during takeoff from Los Angeles International Airport. United Airlines Flight 1001 continued to Denver Airport where it landed safely. pic.twitter.com/jFDJmQpBKs

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 9, 2024