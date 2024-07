Μπαρτσελόνα: Έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πάρουμε τον Νίκο Γουίλιαμς

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σύμφωνα με τον πρόεδρό της Τζοάν Λαπόρτα, με τον ίδιο να αναφέρει πως ο Νίκο Γουίλιαμς, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί αρκετά με τους Καταλανούς το τελευταίο διάστημα, είναι ένας εφικτός στόχος ως προς το οικονομικό σκέλος.

Ο Λαπόρτα κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση για το αν η ομάδα μπορεί να φέρει εις πέρας μία μεταγραφή όπως του Ισπανού διεθνή, την στιγμή που η ρήτρα αποδέσμευσής του ανέρχεται στα 58 εκατομμύρια, με τον ίδιο να απαντά: “Από σήμερα, ναι. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα μπορούσαμε, φυσικά, να διαχειριστούμε μια υπογραφή αυτού του επιπέδου”, δήλωσε.

“Θα ανακοινώσουμε ορισμένα πράγματα σύντομα. Εδώ πρέπει να αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να δουλέψουν, και ο Ντέκο εργάζεται για να κάνει τις υπογραφές που έχουν συζητηθεί με τον Φλικ και ελπίζω να έχουμε καλά νέα”, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: “Σύντομα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα όσον αφορά το Fair Play”.

