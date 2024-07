ΑΕΚ: Σπουδαία πρόταση από την Ένωση για τον Λαμέλα

Η ΑΕΚ τις τελευταίες μέρες κινείται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά έχοντας ήδη αποκτήσει τους Σωτήρη Τσιλούλη, Αλεξάντερ Κάλενς, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Θωμά Στρακόσα, ενώ κλεισμένοι είναι και οι Αμπουμπακάρι Κοϊτά και Ρομπέρτο Περέιρα.

Αυτή τη φορά είναι ο Έρικ Λαμέλα, τον οποίο έχει στοχεύσει η Ένωση προσφέροντάς του ένα δελεαστικό συμβόλαιο, το μεγαλύτερο στην ιστορία της ομάδας. Στον διεθνή Αργεντινό μεσοεπιθετικό ο Δικέφαλος προσφέρει συμβόλαιο που θα φτάνει, ετησίως τα 2.500.00 ευρώ, ενώ η χρονική του διάρκεια θα είναι τρία έτη, ήτοι μέχρι το 2027.

Μάλιστα, η ΑΕΚ έχει δώσει και διορία στον Λαμέλα να απαντήσει, η οποία εκπνέει μετά από 48 ώρες. Την εν λόγω πρόταση επιβεβαιώνουν και δημοσιεύματα από την χώρα του 32χρονου.

Αυτή τη στιγμή ο Λαμέλα είναι ελεύθερος στην αγορά, αφού το συμβόλαιό του με τη Σεβίλλη εξέπνευσε στις 30 Ιουνίου, με τη φανέλα της οποίας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 19 ματς με απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Αργεντινής με τη Ρίβερ Πλέιτ, στην Premier League με την Τότεναμ και στη Serie A με την Ρόμα.

