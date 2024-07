Μάργκοτ Ρόμπι έγκυος: Η ηθοποιός θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά

Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι έγκυος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, όπως επιβεβαιώνουν και πηγές του People. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barbie» περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Τομ Άκερλεϊ, όπως δήλωσαν πηγές στο People την Κυριακή. Η Ρόμπι εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την κοιλιά της φουσκωμένη, με ένα λευκό crop top ενώ έκανε βόλτα με σκάφος στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας με τον κινηματογραφικό παραγωγό, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2013, άρχισαν να βγαίνουν το 2013 και παντρεύτηκαν το 2016. Είναι συμπαραγωγοί σε πολλά έργα, όπως το Dollface του Hulu, μέσω της εταιρείας παραγωγής τους LuckyCap Entertainment.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε ενώ δούλευε στην ταινία Suite Française το 2013, όπου εκείνος ήταν βοηθός σκηνοθέτη και εκείνη μπροστά από την κάμερα. Κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί μέχρι το 2017, σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο μετά το γάμο τους. H Ρόμπι και ο Άκερλεϊ, και οι δύο 34 ετών, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2016 κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Byron Bay της Αυστραλίας.

Η ηθοποιός του «Wolf of Wall Street» δήλωσε στη Vogue τον Μάιο του 2016 ότι η σχέση της με τον «πιο όμορφο άντρα στο Λονδίνο» ήταν απροσδόκητη. «Ήμουν το απόλυτο single gal. Η ιδέα των σχέσεων με έκανε να θέλω να κάνω εμετό», είχε πει. «Και τότε αυτό με πλησίασε κρυφά. Ήμασταν φίλοι για πολύ καιρό. Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του». Η Ρόμπι συνέχισε: «Αλλά σκέφτηκα, ‘Ω, ποτέ δεν θα με αγαπούσε και αυτός. Μην το κάνεις περίεργο, Μάργκοτ. Μην είσαι χαζή και μην του πεις ότι σου αρέσει”. Και τότε συνέβη και είπα: ‘Φυσικά και είμαστε μαζί. Αυτό βγάζει τόσο πολύ νόημα, με τον τρόπο που τίποτα δεν έχει βγάλει νόημα ποτέ πριν”». Νωρίτερα τον Ιούνιο, ο σύζυγός της είπε πως είναι «μαζί 24 ώρες την ημέρα».

Margot Robbie is pregnant! The Barbie star, 34, is expecting her first child with husband Tom Ackerley https://t.co/zt9J844mNW

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2024