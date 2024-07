Ουκρανία παιδικό νοσοκομείο: Αντίποινα υπόσχεται για το χτύπημα σοκ ο Ζελένσκι

Η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα μπαράζ πυραύλων κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων σε μια ασυνήθιστη για πρωινή ώρα επίθεση, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έπληξε σημαντικό νοσοκομείο παίδων, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 40 πυραύλους με στόχο διάφορες περιοχές και προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, εμπορικά κτίρια και κατοικίες σε διαφορετικές ουκρανικές πόλεις.. Οι αρχές στην πόλη του Κίεβου δήλωσαν ότι τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν στο χτύπημα που έγινε στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Local residents remove debris after a Russian missile strike on a children’s hospital #Okhmatdit in #Kyiv. It is reported that there may be children under the rubble. pic.twitter.com/YfCPlHxbyF

— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024