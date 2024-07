Επίθεση με μαχαίρι Γερμανία: Θρίλερ στον κεντρικό σταθμό της Στουτγκάρδης

Τον τρόμο σκόρπησε ένας 26χρονος άνδρας που επιτέθηκε με μαχαίρι στον κεντρικό σταθμό Hauptbahnhof της Στουτγκάρδης στη Γερμανία και τραυμάτισε σοβαρά δύο ταξιδιώτες. Ο 26χρονος ύποπτος τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση με μαχαίρι, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή. Ο φερόμενος δράστης φέρεται να πέρασε τη νύχτα στην αίθουσα αναμονής του Hauptbahnhof στη Στουτγκάρδη μαζί με τα δύο θύματα. Οι δύο τραυματίες, ένας άνδρας 69 ετών και μια γυναίκα 63 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αιτία της επίθεσης είναι ακόμα ασαφής. «Η έρευνα για το παρασκήνιο και την ακριβή εξέλιξη των γεγονότων βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Αρχικά η εφημερίδα «Bild» έκανε ρεπορτάζ για το περιστατικό.

Ο Γερμανός φέρεται να μαχαίρωσε πρώτα τον άνδρα. Όταν επενέβη η γυναίκα, φέρεται να την τραυμάτισε και εκείνος σοβαρά. Η επίθεση σημειώθηκε στον κεντρικό σταθμό της Στουτγκάρδης, που βρίσκεται στο γερμανικό κρατίδιο της Βάδης – Βυρτεμβέργης. Η αστυνομία της περιοχής ενεπλάκη στη σύλληψη του υπόπτου μετά το έγκλημα. Την υπόθεση χειρίζεται η εισαγγελία της Στουτγάρδης. Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου.

Another knife attack in Germany: this time at Stuttgart Central Station. A man (26) stabbed people in a waiting room and two people waiting, a 69-year-old man and a 63-year-old woman, had to be treated by an emergency doctor for their injuries.

— Testlabor (@testlaboreu) July 8, 2024