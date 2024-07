Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Είμαι χαρούμενος που έχω ένα καλό τεχνικό επιτελείο”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι φαβορί για να είναι σημαιοφόρος στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και ο Greek Freak ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Ελλάδας με την Κροατία για το ενδεχόμενο αυτό.

Ο Greek Freak τόνισε πως πρόκειται για μεγάλη τιμή, ενώ δήλωσε ότι είτε κρατάει τη σημαία, είτε όχι, θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός και θα δώσει τα πάντα.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης ανέφερε ότι: “Αυτό είναι μια μεγάλη τιμή. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο, άνθρωποι που είναι 39 και 40 χρόνων επιστρέφουν για να παίξουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για όλους και για εμένα που θα πάω για πρώτη φορά. Αν είμαι ο σημαιοφόρος, σπουδαία, αν όχι είναι οκ. Είμαι χαρούμενος που έχω ένα καλό τεχνικό επιτελείο, μια καλή ομάδα. Θέλω να πάμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να είμαστε υγιείς, ανταγωνιστικοί να πετύχουμε κάτι καλό. Και πάλι, όπως λέει ο κόουτς θα το απολαύσω. Θα απολαύσω κάθε στιγμή, γιατί στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί”.

. @harris_stavrou asked Giannis Antetokounmpo to share his feelings on the possibility to be Greece’s flag bearer in the 2024 Olympic Games: pic.twitter.com/KPa3DXCJkF

— Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) July 7, 2024