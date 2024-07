Μπραντ Πιτ νέα ταινία: Με ειδική στολή της Φόρμουλα 1 εμφανίστηκε ο ηθοποιός

Κάθε δημόσια εμφάνιση του Μπραντ Πιτ γίνεται αντικείμενο συζήτησης στα διεθνή πρακτορεία και όχι μόνο για τις δυσάρεστες εξελίξεις στις σχέσεις με τα παιδιά του που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όλο και πιο συχνά, τελευταία. Η εξωτερική εμφάνιση του Χολιγουντιανού σταρ, δεν θυμίζει έναν 60χρονο άνθρωπο και με αφορμή νέες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο Πιτ απασχόλησε ξανά τα media. Κατά την άφιξή του στα γυρίσματα στο Λονδίνο για τη νέα ταινία που ετοιμάζει, ο Πιτ εντυπωσίασε με το μπεζ σύνολο αλλά και τη στολή οδηγού της Φόρμουλα 1 που φόρεσε, για τις ανάγκες του ρόλου του. Σε πρακτορεία όπως η Daily Mail, σχολιάστηκε τόσο η «νεανική για την ηλικία του εμφάνιση» όσο και η καλή διάθεση του Μπραντ Πιτ, παρά το γεγονός ότι ένα-ένα τα παιδιά του, «ξεφορτώνονται» το επίθετό του και δεν θέλουν α έχουν καμία σχέση μαζί του.

Το πρώτο βήμα έγινε από τους Παξ, Ζαχάρα και πρόσφατα τη Βιβιέν. Τώρα, έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του TMZ, έφεραν στη δημοσιότητα το αίτημα της Σιλό Πιτ-Τζολί, η οποία ζητά και επίσημα να αφαιρεθεί από το όνομά της, το επίθετο του πατέρα της. Κατέθεσε τα απαραίτητα χαρτιά στα 18α γενέθλιά της, τη Δευτέρα 27 Μαΐου και ζήτησε το νέο της νόμιμο όνομα να είναι Σιλό Τζολί. Η παραπάνω εξέλιξη ήρθε λίγο μετά την είδηση από τον κύκλο του Πιτ, πως ο 60χρονος ηθοποιός θέλει να αποκαταστήσει τον «σπασμένο» δεσμό του με την κόρη του, Σιλό.

Brad Pitt is in the Silverstone paddock again. In a racing suit…

He has done some serious 4-5 month driver training and drove the car for the new F1 movie by himself.

When asked how fast Pitt has been driving, movie producer Jerry Bruckheimer responded: “I can’t tell you. The… pic.twitter.com/Wb408JfK5z

— Maxx | F1newsletter.com (@F1_Newsletter) July 4, 2024