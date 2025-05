Κοντό ή μακρύ; Το… μυστήριο της Κίντμαν με τις αλλαγές στα μαλλιά της

Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Νικόλ Κίντμαν, αυτή τη φορά στα βραβεία Country Music Awards, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, τραγουδιστή της country σκηνής, Κιθ Έρμπαν. Το διάσημο ζευγάρι περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Ford Center στο Φρίσκο του Τέξας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Nicole Kidman and Keith Urban at the 60th Academy Of Country Music Awards. 🩶 pic.twitter.com/qU4cDIve8Z

— nicole kidman daily (@dailykidman) May 9, 2025